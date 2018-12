Die Aktie der Tencent Holdings AG markierte am 29. Oktober bei 27,75 Euro ein neues Jahrestief und stieg anschließend wieder an. Es gelang den Käufern, den Wert bis an die bei 33,36 Euro verlaufende 50-Tagelinie heranzuführen. Ein sofortiger, dauerhafter Anstieg über den gleitenden Durchschnitt gelang zunächst jedoch nicht.

Er konnte erst zum Ende des Monats realisiert werden. In der Folgezeit stieg die Aktie bis zum 3. Dezember auf 37,27 Euro weiter an. Hier bildete sich im Chart ein Shooting ... (Dr. Bernd Heim)

