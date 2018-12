Halle (ots) - Die Flüchtlingskrise 2015, in deren Verlauf Hunderttausende aus den kriegs- und armutsgeplagten Regionen des Nahen und Mittleren Ostens Zuflucht in Europa suchten, hätte durch ein Frühwarnsystem verhindert werden können. In den Lagern des Libanons, Jordaniens und der Türkei herrschte Hunger. Doch den Vereinten Nationen stand nicht die Infrastruktur zur Verfügung, um Geld und Hilfe zu mobilisieren. Zudem erschwert die mangelhafte Registrierung von Migranten im Nahen Osten und in Afrika eine vorausschauende Planung. Lange stießen die Probleme auf Desinteresse - und dann auf Hysterie. Wiederholt hatten die Vereinten Nationen nationale Abgeordnete und Medienvertreter zur Teilnahme an den Verhandlungen eingeladen, doch die Schreiben blieben unerwidert.



