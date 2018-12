zu Teil 2: Beschaffung und Auswahl von PV-Anlagen

Die Installation von Photovoltaikanlagen erfordert umfangreiches Fachwissen, unter Umständen ist auch die Zusammenarbeit mehrerer Gewerke sinnvoll. Die Errichtung beschränkt sich hierbei also nicht ausschließlich auf die Installation einer elektrischen Anlage, sondern beinhaltet unter anderem auch die Montage des PV-Generators auf dem Dach.

Die Installation der Niederspannungsseite, also vom Wechselrichter bis hin zum Zählerschrank unterscheidet sich in der Regel kaum von einer klassischen Hausinstallation. Die Montage der Module und der entsprechenden Unterkonstruktion gehört jedoch nicht zu den gewöhnlichen Arbeiten einer Elektrofachkraft. Hierbei ist zunächst von erschwerten Bedingungen auszugehen, da besonders bei Arbeiten auf Schrägdächern (Bild?1) eine gewisse Routine vorausgesetzt werden muss. Der Arbeitsschutz übernimmt somit eine zentrale Rolle:

Wie sind die Beschäftigten gegen Absturz zu sichern?

Ist eine umfangreiche Einrüstung notwendig, oder gibt es Alternativen?

Diesen Fragen muss sich der Verantwortliche stellen. Hierbei empfiehlt es sich grundsätzlich, einen Fachbetrieb aus dem Dachdecker-Handwerk zu Rate zu ziehen.

Montage auf dem Dach

Sind die offenen Punkte bezüglich des Arbeitsschutzes geklärt, kann die Montage des PV-Generators beginnen. Aber welche zusätzlichen Leistungen darf ein in der Handwerksrolle eingetragener Elektrofachbetrieb noch durchführen? Grundsätzlich erlaubt es die Handwerksordnung Fremdgewerke auszuführen, wenn sie mit dem eigenen Gewerk zusammenhängen. So heißt es in §5 HwO: »Wer ein Handwerk nach § 1 Abs. 1 betreibt, kann hierbei auch Arbeiten in anderen Handwerken nach § 1 Abs. 1 ausführen, wenn sie mit dem Leistungsangebot seines Gewerbes technisch oder fachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich ergänzen.«

Aufdach-Systeme ...

