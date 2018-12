Itanapraced blockiert die LRRK2-Expression und die LRRK2-vermittelte Neurotoxizität

Itanapraced kann nun in einer Phase-II-Studie an Patienten mit Parkinson-Krankheit mit und ohne genetische Mutation beurteilt werden

NEW YORK (USA) und SINGAPUR, Dec. 11, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- CERESPIR INCORPORATED, ein Phamaunternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von krankheitsmodifizierenden Therapeutika zur Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen tätig ist, und das NATIONAL NEUROSCIENCE INSTITUTE SINGAPORE, ein nationales und internationales Kompetenzzentrum für Neurowissenschaften, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben von Menschen durch integrierte klinische Dienstleistungen, Forschung und Ausbildung zu verbessern, haben heute bekanntgegeben, dass sie einen Wirksamkeitsnachweis für den in der klinischen Erprobung befindlichen Wirkstoff Itanapraced in Tiermodellen der Parkinson-Krankheit erbracht haben. Insbesondere wurde gezeigt, dass Itanapraced, das zuvor bei Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung mit positiven Ergebnissen getestet wurde, die Expression von LRRK2 blockiert und zusätzlich eine Neurotoxizität verhindert, was zur Erhaltung gesunder dopaminerger Neuronen führt. Diese Daten unterstützen die Aufnahme von Phase-II-Studien bei Parkinson und könnten möglicherweise breit auf neurodegenerative Erkrankungen anwendbar sein. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Professor Tan Eng King, dem stellvertretenden medizinischen Direktor und leitenden Berater für Neurologie und Forschungsdirektor am National Neuroscience Institute, Singapur, und Kodirektor des International Center of Excellence der US-amerikanischen National Parkinson Foundation, sowie Dr. Li Zeng durchgeführt, der ein leitender Wissenschaftler am National Neuroscience Institute, Singapur, ist.

Itanapraced wirkt über ein neuartiges Ziel, das für den neurodegenerativen Prozess von zentraler Bedeutung ist und eine Fehlregulation der zellulären Reaktion auf oxidativen Stress verursacht. Genauer gesagt ist Itanapraced das erste einer neuen Klasse von Molekülen, die als AICD-Inhibitoren bekannt sind und sich an den AICD (Amyloid Precursor Protein Intracellular Domain; intrazellulärer Bereich des Amyloid-Precursor-Proteins) binden und dessen Transkriptionsaktivität hemmen. Bei akutem oder chronischem oxidativem Stress interagiert der AICD mit FoxO3a (einer kritischen Komponente des Stressreaktionssystems), um die Expression des pro-apoptotischen Faktors BIM zu fördern, was zu einem neuronalen Zelltod führt. Die Parkinson-Krankheit ist eine häufige, progressive neurodegenerative Erkrankung, die mit dem Verlust dopaminerger Mittelhirnneuronen verbunden ist, die den essentiellen Neurotransmitter Dopamin produzieren. Die LRRK2-Zunahme an Funktionsmutanten ist für die Mehrzahl der Fälle der familiären Parkinson-Krankheit verantwortlich. Darüber hinaus ist die LRRK2-Kinaseaktivität in anfälligen Dopaminneuronen durch oxidative Mechanismen, die a-Synuclein- und Mitochondrien-Beeinträchtigung beinhalten, anomal erhöht, was darauf hindeutet, dass die LRRK2-Inhibition für die Mehrheit der Parkinson-Patienten von Nutzen sein wird. Zuvor zeigte das Forscherteam unter der Leitung von Professor Tan und Dr. Zeng, dass AICD transkriptionell aktiv wird, wenn es durch LRRK2 phosphoryliert wird, was in vivo zum Verlust dopaminerger Neuronen führt (Chen et al., Sci. Signal. 10, eaam6790 (2017)). Die Forscher beabsichtigen nun, in einer von Experten referierten wissenschaftlichen Zeitschrift die neuen Daten zu veröffentlichen, aus denen hervorgeht, dass Itanapraced die Expression und die Neurotoxizität von LRRK2 blockiert.

"Die neuen Daten bestätigen Professor Tans Vorhersage, dass ein AICD-Inhibitor zur Behandlung der Parkinson-Krankheit von Nutzen sein sollte. Die Studie wurde gut kontrolliert - mit mehreren Beweislinien, die aufzeigen, dass AICD die Expression von LRRK2 fördert und dass dieser Effekt durch Itanapraced in vivo verhindert werden kann, was uns Vertrauen schenkt, mit Phase-II-Studien an Parkinson-Patienten fortzufahren", sagte Dr. Daniel G. Chain, Gründer und Chief Scientific Officer von CERESPIR.

"Wir verfügen über den weitesten fortgeschrittenen Wirkstoff, der auf durch LRRK vermittelte Neurotoxizität abzielt. Es ist unser Ziel, dieses vielversprechende Therapeutikum rasch zu einer krankheitsmodifizierenden Behandlung für Patienten weiterzuentwickeln, die unter der Parkinson-Krankheit leiden", sagte Dr. Adrian N. Hobden, President und Chief Executive Officer von CERESPIR. "Besonders wichtig dabei ist, dass das Risiko einer Behandlung mit Itanapraced im Vergleich zu anderen in der Entwicklung befindlichen Wirkstoffen gegen die Parkinson-Krankheit aufgrund der weitreichenden klinischen Erfahrungen mit mehr als 200 Patienten in drei Phase-I-Studien und Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung in einer Phase-II-Studie, die bis zu 90 Wochen lang behandelt wurden, relativ gering ist. In beiden Studien zeigte der Wirkstoff eine gute Sicherheit und Verträglichkeit."

"Die rasch alternde Bevölkerung auf der ganzen Welt wird zu einem erheblichen Anstieg neurologischer Erkrankungen wie der Parkinson-Krankheit beitragen", sagte Professor Ng Wai Hoe, Ärztlicher Direktor des National Neuroscience Institute, Singapur. "Als nationales Institut für neurologische Erkrankungen und internationales Kompetenzzentrum für die Behandlung der Parkinson-Krankheit wird das National Neuroscience Institute, Singapur, die Behandlungsmöglichkeiten durch rigorose Forschung kontinuierlich vorantreiben, um das Leben der Patienten zu verbessern. Diese Schlüsselergebnisse werden eine aufregende neue Entwicklungsphase vorantreiben, um bessere therapeutische Arzneimitteloptionen für die Parkinson-Krankheit bereitzustellen."

Über CERESPIR

CERESPIR ist ein in Privatbesitz befindliches, wissenschaftlich orientiertes Pharmaunternehmen mit einem innovativen Ansatz zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen. Der am weitesten entwickelte Wirkstoff des Unternehmens, Itanapraced (CSP-1103), ist ein kleines Molekül mit guter oraler Bioverfügbarkeit, langer Plasmahalbwertszeit und hoher Eindringtiefe in das Gehirn. In einer Phase-II-Studie mit Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung, die bis zu zwei Jahre lang behandelt wurden (Doppelblindbehandlung für 3 Monate; danach offen), wurde festgestellt, dass er gut verträglich ist und dosisabhängige und statistisch signifikante Reduktionen von zwei wichtigen neuroinflammatorischen Mediatoren bewirkt, dem löslichen CD40-Liganden und TNF-a sowie Total-Tau, einem anerkannten Marker für Neurodegeneration. Darüber hinaus zeigten die Patienten während der langen Dauer der Studie eine stabile kognitive Funktion. CERESPIR verfügt über ein Programm für medizinische Chemie, das darauf abzielt, AICD-Inhibitoren der nächsten Generation zu identifizieren, die für ein breites Spektrum neurodegenerativer Erkrankungen entwickelt werden könnten. Wenn Sie weitere Informationen über CERESPIR erhalten wollen, besuchen Sie www.cerespir.com.

Über das NATIONAL NEUROSCIENCE INSTITUTE SINGAPORE

Das National Neuroscience Institute.

Kontakte

Corporate Communications

CERESPIR INCORPORATED

DIREKTE DURCHWAHL: +1 646 202 2562: MOBIL: +1 718 406 1331

IR@cerespir.com

Jenny Kwok

Corporate Communications Department

National Neuroscience Institute

DIREKTE DURCHWAHL: +656357 7162 | MOBIL: +658333 7231

E-MAIL: Jenny_YY_KWOK@nni.com.sg