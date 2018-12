Total Produce plc ist erfreut bekannt zu geben, dass Imelda Hurley mit Wirkung ab 2. Januar 2019 als nicht leitende Direktorin (Aufsichtsratsmitglied) in seinen Vorstand kommen wird. Imelda (46) hat über zwanzig Jahre Erfahrung in höchsten Führungsrollen in einer Vielzahl von Industrien. Sie war jüngst Direktorin/Finanzleiterin von Origin Enterprises plc. Imelda hat zuvor...

