Osnabrück (ots) - Grünen-Fraktionschef: Bundesregierung muss Klimaschutz "vor KO-Schlag verteidigen"



Appell an Umweltministerin - "Sie tritt auf wie eine angeschlagene Boxerin"



Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die Bundesregierung aufgefordert, bei der Weltklimakonferenz in Polen "endlich ihrer Verantwortung gerecht zu werden". In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" warf Hofreiter Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vor, "wie eine angeschlagene Boxerin" nach Kattowitz zu fahren. Es sei gerade jetzt "fatal, dass die Bundesregierung klimapolitisch nur noch taumelt", beklagte Hofreiter. Weltweit hakten sich Klimaleugner wie Donald Trump unter und versuchten mit allen Mitteln, die politische Bewältigung der Klimakrise zu torpedieren. Statt nun den Klimaschutz vor dem KO-Schlag zu verteidigen und sich dabei an die Spitze der EU zu stellen, stehe die deutsche Umweltministerin "ohne eine klare Strategie" da. Den rechtzeitigen Abschluss der Kohlekommission habe die Bundesregierung "vergeigt" und das eigene Klimaziel für 2020 damit aufgegeben, kritisierte der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207