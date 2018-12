Zürich - Vielfalt aufzeigen, Faszination wecken und für die lebenswichtigen Aufgaben von Insekten in der Natur sensibilisieren: Dieses Ziel verfolgt die neue Sonderausstellung im Zoologischen Museum der Universität Zürich. Sie thematisiert aber auch die Konsequenzen des Insektensterbens und zeigt Möglichkeiten auf, wie wir im Alltag dagegen vorgehen können.

Diverse kleine Tiere

Ein Bockkäfer, eine Baumwanze und eine Gottesanbeterin: Überlebensgross und farbig leuchtend empfangen die Bilder von Levon Biss die Besucherinnen und Besucher des Zoologischen Museums. Sie weisen den Weg in die neue Sonderausstellung, in der sich alles um Insekten dreht: Um ihre Vielfalt, ihre Schönheit und ihre Bedeutung in unserem Alltag. Im Ausstellungsraum selbst hört man Grillen und Zikaden zirpen und immer mal wieder eine Fliege vorbeischwirren. Gleich beim Eingang wartet auf einem beleuchteten Tisch eine ganze Auslegeordnung unterschiedlichster kleiner Lebewesen, die unweigerlich zur Frage führt: Was macht ein Tier überhaupt zum Insekt?

Ekel abbauen und Schönheit aufzeigen

Die Biologie der Insekten, die Metamorphosen, die sie durchlaufen, und ihre enorme Fülle an Formen und Farben steht am Anfang der neuen Sonderausstellung. Fühler, Mundwerkzeuge, Beine und Flügel in unterschiedlichen Variationen vermitteln einen Eindruck der grossen Bandbreite an Funktionen und Spezialisierungen dieser charakteristischen Körperteile. «Der Anblick von Insekten ruft selten Begeisterungsstürme aus, entzückte Ausrufe sind rar», sagt Museumsleiterin und Kuratorin Isabel Klusman. «Unser Wunsch ist es, dass wir mit der Ausstellung die Faszination für diese erstaunliche, ästhetische und ganz eigene Tierwelt wecken können.» Eine Möglichkeit dazu bietet die Facettenaugenbrille, durch welche die Besucher, die Welt für einmal mit den Augen eines Insekts betrachten können.

Insekten als Freunde, Helfer - und Schädlinge

Insekten sind nicht nur schön anzuschauen, sie spielen in unserem Alltag auch eine lebenswichtige Rolle. Als Bestäuber tragen sie in der Landwirtschaft dazu bei, dass Obst und Gemüse ...

