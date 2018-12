Die amerikanische Pitney Bowes Inc. (ISIN: US7244791007, NYSE: PBI) wird am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende von 18,75 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Record date war der 20. November 2018. Pitney Bowes ist ein Hersteller von Frankiermaschinen sowie Produkten im Bereich der Postbearbeitung. Der Firmensitz befindet sich in Stamford, im US-Bundesstaat Connecticut. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2018 betrug der Umsatz 832,86 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...