BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am Mittag überraschend mit der britischen Premierministerin Theresa May in Berlin zusammen. "Auf Wunsch der britischen Seite" werde Merkel May um 13 Uhr zum Gespräch empfangen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. May dürfte nach der Absage des Brexit-Referendums im britischen Parlament um Zugeständnisse werben.

December 11, 2018 00:18 ET (05:18 GMT)

