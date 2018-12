Zürich - Am Schweizer Arbeitsmarkt hat sich die Stimmung für den Jahresbeginn 2019 aufgehellt, nachdem sie für das Schlussquartals 2018 gedämpft war. Dies zeigt das neuste Arbeitsmarktbarometer des Personaldienstleisters Manpower.

4 Prozent der befragten Arbeitgeber gehen von einem Aufbau beim Personal in den ersten drei Monaten des neuen Jahres aus, wie Manpower am Dienstag mitteilte. Ebenfalls vier Prozent rechnen mit einem Abbau. Die grosse Mehrheit will ihre Belegschaft aber stabil halten.

Unter dem Strich ergibt sich damit eine unveränderte Arbeitsmarktprognose. Saisonbereinigt resultiert hingegen ein Plus von 2 Prozent, nachdem es ...

