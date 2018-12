Gibt es Hoffnung im Handelsstreit? Die Anleger hoffen nach der Brexit-Debatte und Konjunktursorgen auf eine Trendwende an der Börse. Was heute sonst noch wichtig ist.

Dreht der Dax nach seinem schwachen Wochenstart ins Plus? Am Dienstag notiert das deutsche Börsenbarometer beim Onlinebroker IG Markets vorbörslich deutlich im Plus. Um sieben Uhr wird der Dax dort ein Prozent höher erwartet.

Ein Grund sind positive Signale beim Handelsstreit. So haben die USA und China nach Angaben aus Peking den Fahrplan für die nächste Phase ihrer Handelsgespräche ausgelotet. Dazu telefonierten US-Finanzminister Steven Mnuchin, der amerikanische Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He am Dienstag miteinander, wie das Handelsministerium in Peking mitteilte.

Beide Seiten hätten ihre Ansichten darüber ausgetauscht, wie der zwischen den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping beim G20-Gipfel in Argentinien erzielte Konsens umgesetzt werden könne. Die US-Seite äußerte sich zunächst nicht zu dem Telefonat.

Trump und Xi hatten in Argentinien eine Art Waffenstillstand im Handelsstreit vereinbart. Die für den 1. Januar geplante Verhängung zusätzlicher US-Zölle auf chinesische Güter wurde verschoben, um mehr Zeit zur Beilegung einzelner Streitpunkte zu bekommen. Das ließ Hoffnung auf eine Entspannung in dem Konflikt aufkommen.

Allerdings wurde diese zuletzt wieder gedämpft, etwa wegen der Festnahme einer chinesischen Spitzenmanagerin in Kanada auf Betreiben der USA. Lighthizer sagte am Sonntag, sollten die Handelsgespräche bis zum 1. März nicht erfolgreich sein, würden neue Zölle verhängt.

Der Wochenbeginn war für die Anleger turbulent verlaufen: Konjunktursorgen und die Unsicherheit rund um den Brexit hatten für fallende Kurse gesorgt. So verlor der Dax bis zum Handelsschluss 1,5 Prozent auf 10.622 Punkte und markierte zwischenzeitlich sogar ein Zweijahrestief. Dass eine Jahresendrally noch kommt - daran glaubt kaum noch jemand. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...