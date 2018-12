Zürich - Die Neuauflage der weltweiten Diversity-Studie von Egon Zehnder zeigt, dass in Sachen Vielfalt die Schweiz dabei ist, den Anschluss zu verlieren.

Der Anteil von Frauen in Verwaltungsräten in der Schweiz wächst immer langsamer. Das ist ein Ergebnis einer Neuauflage der globalen Diversity-Studie, die Egon Zehnder seit 2004 durchführt. Initiativen, die auf eine Balance der Geschlechter abzielen, werden ihr Ziel «bei diesem Tempo klar verfehlen», so Simone Stebler, Beraterin bei Egon Zehnder. In der Schweiz hatten 94,6 Prozent der befragten Unternehmen mindestens eine Frau im Verwaltungsrat, und der Anteil der Frauen im Verwaltungsrat erreichte 2018 22,3 Prozent. Die Schweiz hat zwar den Anteil der Frauen in den Verwaltungsräten von 2004 bis 2018 um 13,3 Prozent erhöht, im Vergleich dazu hat jedoch Westeuropa im gleichen Zeitraum den Frauenanteil in den Verwaltungsräten um 21,0 Prozent erhöht.

Auch fehlen nach wie vor weibliche CEOs und CFOs. Weibliche CEOs machten 2,7 Prozent aller CEOs der in der Schweiz analysierten grossen Unternehmen aus. Dieser Anteil ist sogar niedriger als der Durchschnitt in Westeuropa, wo durchschnittlich lediglich 4,2 Prozent der CEOs Frauen sind. Der Anteil weiblicher CFOs in der Schweiz lag mit 5,7 Prozent ebenfalls unter dem westeuropäischen Durchschnitt von 11,2 Prozent.

«Der Wunsch und durchaus auch Druck von Investoren, der Öffentlichkeit und anderer Anspruchs-gruppen nach mehr Vielfalt ist für Unternehmen mit Sitz in der Schweiz immer stärker spürbar. Die Erkenntnis setzt sich durch, dass ohne sie keine moderne Innovationskultur vorstellbar ist», verdeutlicht Simone Stebler. Die Frage, wie dieser gewünschte Kulturwandel in der Praxis erreicht werden kann, ist allerdings trotz jahrelanger Diskussion noch immer nicht zufriedenstellend beantwortet. Zweifellos gehöre dies zu den «wichtigsten unternehmenskulturellen Herausforderungen dieser Zeit».

Gender Diversity in der Schweiz

In der Schweiz hatten 37,8 Prozent der befragten Unternehmen mindestens drei Frauen im Verwaltungsrat, was einem Anstieg von 10,6 Prozent gegenüber 2016 entspricht. Damit liegt der Anteil unter dem globalen Durchschnitt von 41,5 Prozent im Jahr 2018, gegenüber 36,2 Prozent im Jahr 2016. Studien weisen in diesem Zusammenhang auf drei hin, als die Anzahl Frauen, die es braucht, ...

