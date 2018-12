DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In der sich zuspitzenden Brexit-Krise will die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag bei EU-Kollegen um Zugeständnisse werben. May trifft zunächst in Den Haag den niederländischen Regierungschef Mark Rutte und am Mittag in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Am Montag hatte die Premierministerin in Erwartung einer sicheren Niederlage die für heute im Unterhaus geplante Abstimmung über das Brexit-Abkommen verschoben. EU-Präsident Donald Tusk berief daraufhin einen Brexit-Gipfel für Donnerstag ein, der am Rande des regulären Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel stattfinden soll. Es werde keine Nachverhandlungen zu dem Austrittsabkommen geben, stellte Tusk klar. Allerdings sei die EU bereit zu Gesprächen darüber, "wie die britische Ratifizierung erleichtert werden kann". May will nun unter anderem in Berlin vorfühlen, auf welche Zugeständnisse sie hoffen kann. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, Merkel werde May "auf Wunsch der britischen Seite" empfangen - eine eher ungewöhnliche Formulierung.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erwartet keine Änderungen am Brexit-Abkommen mit Großbritannien. Die Vereinbarung sei in "schwierigen Verhandlungen" durch beide Seiten erzielt worden, sagte Maas. "Ich sehe im Moment nicht, was sich daran ändern sollte."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 4Q (10:00 BI-PK)

08:00 DE/Douglas GmbH, Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz)

10:00 DE/MVV Energie AG, BI-PK

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +20.200 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember PROGNOSE: -24,0 Punkte zuvor: -24,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +56,3 Punkte zuvor: +58,2 Punkte - US 14:30 US/Erzeugerpreise November PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2020 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.635,80 -0,28 Nikkei-225 21.148,02 -0,34 Schanghai-Composite 2.586,42 0,07 INDEX zuletzt +/- % DAX 10.622,07 -1,54 DAX-Future 10.723,00 0,15 XDAX 10.726,02 0,15 MDAX 22.072,21 -2,06 TecDAX 2.481,11 -1,41 EuroStoxx50 3.016,99 -1,36 Stoxx50 2.781,94 -1,66 Dow-Jones 24.423,26 0,14 S&P-500-Index 2.637,72 0,18 Nasdaq-Comp. 7.020,52 0,74 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,19% -18

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,58 -0,58 0,03 Deutschland 10 J. 0,24 0,24 -0,19 USA 2 Jahre 2,72 2,73 0,83 USA 10 Jahre 2,86 2,86 0,45 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen in Europa rechnen Händler am Dienstag. Sie verweisen auf die Steilvorlage der Wall Street. Diese hatte zum europäischen Börsenschluss noch deutlich im Minus gelegen, dann aber unter Führung der Technologiewerte nach oben gedreht. Der Dow-Jones-Index legte vom Tief zeitweise 600 Punkte zu. Im Dow-Jones-Index standen Microsoft, Intel und IBM an der Spitze der Gewinnerliste und stiegen zwischen 1,5 und 2,6 Prozent. Zu Europa heißt es, einerseits sei der Markt nun günstig bewertet. Aus technischer Sicht könnte sich die Lage nun ebenfalls deutlich aufhellen. Mit dem Montagstief seien alle Formalien für eine abgeschlossene Korrekturstruktur zunächst erfüllt, heißt es. Der Abschwung könnte deshalb nun erst einmal in eine durchgreifende Erholung münden, so ein Marktteilnehmer.

Rückblick: Schwach - Auslöser für den erneuten Kurseinbruch war die Entscheidung der britischen Regierung, die ursprünglich für Dienstag geplante Abstimmung über den Brexit-Plan im Parlament zu verschieben. Ein neues Datum wurde nicht genannt. Damit nimmt die Unsicherheit über die weiteren Entwicklungen rund um den Brexit stark zu. Unsicher ist auch die politische Zukunft von Premierministerin Theresa May. Das schwache Pfund stützte den FTSE-100 - dieser hielt sich mit Abschlägen von 0,8 Prozent vergleichsweise gut.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Nachwirkungen der Gewinnwarnung von BASF vom Freitagabend waren nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Mit einem solchen Schritt war an der Börse zwar gerechnet worden, das Ausmaß überraschte jedoch negativ. Für die Aktie ging es um 3,8 Prozent nach unten. Mit 4,2 Prozent gaben Bayer indes noch stärker nach. Dass der aktivistische Investor Elliott laut einem Medienbericht den Konzern aufspalten will, spielte keine große Rolle. Erst am Freitag hatten Berichte über einen Einstieg von Elliott dem Kurs eingeheizt. Die Aktie gilt als extrem überverkauft, nachdem der Monsanto-Kauf den Kurs mehr als halbiert hatte. Tagesgewinner im DAX war die Fresenius-Aktie mit Aufschlägen von 2,3 Prozent. Die Aktie erholte sich damit leicht von dem Kursdebakel vom Freitag in Folge einer Gewinnwarnung. Linde plc hielten sich mit einem Plus von 0,1 Prozent gut - das Unternehmen will Aktien für bis zu 1 Milliarde Dollar zurückkaufen. RIB Software brachen um 27 Prozent ein. RIB verliert bei dem wichtigen Gemeinschaftsunternehmen YTWO den Partner Flex und muss nun die Kosten allein stemmen.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem lebhaften Handel berichtete ein Händler. Die Umsätze seien insgesamt sehr hoch gewesen und mit der Erholung an der Wall Street hätten auch die Kurse in Deutschland kräftig angezogen. Bei den Einzelwerten standen die Aktien der Hornbach Baumarkt AG und ihrer Muttergesellschaft Hornbach Holding AG deutlich unter Abgabedruck und verloren 13,5 bzw. 10 Prozent. Wegen eines schwachen Geschäfts im November wurde ein unerwartet starker Ergebnisrückgang im dritten Quartal verzeichnet, weshalb die Jahresziele gekappt wurden.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Zunächst hatte die Verschiebung der Brexit-Abstimmung durch Premierministerin Theresa May den Aktienmarkt unter Abgabedruck gebracht und den Dow-Jones-Index unter die Marke von 24.000 Punkten gedrückt. Die Abstimmung im britischen Parlament war für Dienstag vorgesehen. Nun soll es nach dem Wunsch Großbritanniens Nachverhandlungen mit der EU geben. Grund sind offenbar Bedenken der Parlamentarier wegen der Vereinbarung für den Umgang mit Nordirland. Im späten Handel zogen die Kurse dann kräftiger an, angeführt von den Technologiewerten. Im Dow-Jones-Index standen Microsoft, Intel und IBM an der Spitze der Gewinnerliste und stiegen zwischen 1,5 und 2,6 Prozent. Der Dow hatte die Vorwoche mit einem Minus von 4,5 Prozent beendet, die schwächste erste Dezemberwoche seit 2008. Facebook stiegen um 3,2 Prozent. Das Unternehmen hat den Umfang seiner Aktienrückkäufe ausgeweitet. Die Apple-Aktie legte nach anfänglichen Verlusten um 0,7 Prozent zu. Der US-Chipkonzern Qualcomm hat im Patentrechtsstreit mit Apple einen Sieg errungen. Die Gerichtsentscheidung sei zwar keine gute Nachricht, doch falle sie nicht so schlimm aus, wie es aussehe, hieß es von Wedbush. Die Qualcomm-Aktie gewann 2,2 Prozent.

Von der Suche der Investoren nach Sicherheit profitierte zunächst der US-Anleihemarkt. Doch mit der Erholung an der Wall Street gaben die Notierungen ihre Gewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Titel lag unverändert bei 2,85 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:01 Uhr Fr, 17.59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1371 +0,17% 1,1434 1,1391 -5,4% EUR/JPY 128,61 +0,02% 128,60 128,29 -4,9% EUR/CHF 1,1241 -0,01% 1,1300 1,1294 -4,0% EUR/GBP 0,9043 +0,08% 0,8977 0,8937 +1,7% USD/JPY 113,09 -0,14% 112,48 112,62 +0,4% GBP/USD 1,2576 +0,11% 1,2738 1,2747 -6,9% Bitcoin BTC/USD 3.414,12 -0,17% 3.482,25 k.A. -76,2%

Das britische Pfund fiel mit der abgesagten Brexit-Abstimmung auf 1,2507 Dollar, den niedrigsten Stand seit rund 20 Monaten. Anschließend kam es zu einer Stabilisierung bei 1,2560 Dollar. Im Tageshoch hatte das Pfund bei 1,2760 Dollar gelegen. "Die Entscheidung dürfte für eine erhöhte Pfund-Volatilität sorgen", sagte Strategin Audrey Childe-Freeman von FX Knowledge. Dies sollte sich mit den zum Jahresende hin dünner werdenden Umsätzen noch verstärken. Auch der Euro kam mit den Nachrichten aus Großbritannien unter Druck und rutschte bis auf 1,1351 Dollar ab. Im späten US-Handel lag er mit 1,1354 Dollar nur knapp über diesem Niveau. Händler berichteten von Umschichtungen in den Dollar. Der WSJ-Dollarindex gewann 0,5 Prozent.

Das britische Pfund stabilisiert sich am Morgen auf dem ermäßigten Niveau. Sterling bleibe aber äußerst anfällig, heißt es. Im Handel wird darauf verwiesen, dass es keinen Alternativplan zum Brexit-Abkommen gebe, sollte das aktuelle endgültig in Großbritannien scheitern. Außerdem herrsche schon durch der Verschiebung der Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus große Verunsicherung, weil völlig offen sei, wann es wie weitergehe, so Devisenhändler.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,04 51,00 +0,1% 0,04 -11,6% Brent/ICE 60,16 59,97 +0,3% 0,19 -4,5%

Am Ölmarkt ging es abwärts. Zwar hatten sich Opec und Russland auf eine Förderkürzung von 1,2 Millionen Barrel pro Tag geeinigt. Doch hatte dies bereits am Freitag die Preise gestützt. Marktteilnehmer sprachen von einer Korrektur nach den Gewinnen zum Wochenausklang. Aber auch die anhaltenden Sorgen um das Wirtschaftswachstum bremsten den Markt, hieß es. Zudem drückte die Dollarstärke. Zum US-Settlement fiel der Preis für ein Barrel WTI um 3,1 Prozent auf 51,00 Dollar, Brent verlor 2,8 Prozent auf 59,97 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.247,36 1.244,30 +0,2% +3,06 -4,3% Silber (Spot) 14,60 14,54 +0,4% +0,06 -13,8% Platin (Spot) 783,75 784,50 -0,1% -0,75 -15,7% Kupfer-Future 2,74 2,72 +0,7% +0,02 -18,3%

Der Goldpreis gab nach deutlichen Aufschlägen der vergangenen Woche leicht nach. Das Edelmetall hatte um gut 2 Prozent zugelegt und am Freitag den höchsten Stand seit fünf Monaten markiert. Händler rechnen mit einem weiteren Anstieg. Die niedrigen Zinsen sowie die zahlreichen politischen und wirtschaftlichen Risiken machten das Edelmetall weiterhin attraktiv. Zum US-Settlement fiel der Preis für die Feinunze um 0,3 Prozent auf 1.249 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

EU-MITGLIEDSCHAFT DEUTSCHLAND

Nur eine Minderheit der Deutschen sieht indes einer Umfrage zufolge in der deutschen Mitgliedschaft in der EU eher einen Vorteil. Der am Dienstag in Berlin veröffentlichten Befragung des Instituts YouGov für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung zufolge gaben 28 Prozent an, die Vorteile der EU-Mitgliedschaft würden überwiegen. 25 Prozent sehen einen überwiegenden Nachteil, 40 Prozent gaben an, Vor- und Nachteile hielten sich die Waage.

KONJUNKTUR CHINA

Fahrzeugabsatz November -14% gg Vorjahr

Pkw-Absatz November -16% gg Vorjahr

KOREAKRISE

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen drei Mitglieder der nordkoreanischen Führung wegen Beteiligung an Menschenrechtsverstößen verhängt. Einer der Betroffenen ist Choe Ryong Hae, die rechte Hand von Machthaber Kim Jong Un.

HANDELSKONFLIKT/HUAWEI

Bei der gerichtlichen Anhörung der in Kanada festgenommenen Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou ist am Montag keine Entscheidung über eine Freilassung auf Kaution getroffen worden. Die Anhörung wird am Dienstagmorgen (Ortszeit) vor dem Obersten Gerichtshof der Provinz British Columbia fortgesetzt. Die Verteidiger der Managerin bieten eine Kaution in Millionenhöhe an.

UKRAINEKRISE

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einem Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin die Freilassung der inhaftierten ukrainischen Marinesoldaten gefordert. Merkel habe sich in dem Gespräch am Montag für die Freilassung der 24 Soldaten der ausgesprochen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Mit Blick auf die Meerenge von Kertsch habe die Bundeskanzlerin bekräftigt, dass Vorkehrungen erforderlich seien, um "eine reibungslose Schiffspassage" zu gewährleisten.

INNENPOLITIK FRANKREICH

Nach wochenlangen Protesten der "Gelbwesten" hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Zugeständnisse für Geringverdiener und Rentner angekündigt. Der Staatschef räumte zugleich eine Mitverantwortung für die aktuelle Krise ein. In ersten Reaktionen äußerten sich viele "Gelbwesten" ablehnend, einige sprachen aber auch von "Fortschritten".

KLIMASCHUTZ

Mit einer Klimaschutz-Charta wollen Dutzende große Modeunternehmen aus Deutschland und anderen Ländern ihren Beitrag zum Kampf gegen die Erderwärmung leisten. Wie die beteiligten Unternehmen am Montag im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Kattowitz mitteilten, verfolgen sie mit der Charta das Ziel, bis zum Jahr 2050 gänzlich ohne klimaschädliche Emissionen auszukommen.

AURUBIS

Der Kupferkonzern will für das abgelaufene Geschäftsjahr erneut eine höhere Dividende zahlen. Der Hauptversammlung am 28. Februar 2019 soll eine Dividende von 1,55 Euro je Aktie vorschlagen werden. Für das vorangegangene Geschäftsjahr hatte Aurubis 1,45 Euro je Aktie gezahlt nach 1,25 Euro für das Jahr davor.

BERICHTET 4. QUARTAL* 4Q17/18 ggVj 4Q16/17 Umsatz 2.947 +3% 2.851 EBIT operativ 63 -28% 88 Ergebnis vor Steuern operativ 65 -25% 87 Ergebnis nach Steuern operativ 64 -15% 75 Ergebnis je Aktie operativ 1,41 -14% 1,64 -* Das Unternehmen hatte am 1.11. vorab berichtet. - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

HORNBACH BAUMARKT / HORNBACH HOLDING

Die Hornbach Baumarkt AG und ihre Muttergesellschaft Hornbach Holding AG & Co. KGaA haben wegen eines schwachen Geschäfts im November einen unerwartet starken Ergebnisrückgang im dritten Quartal verzeichnet und müssen nun die Jahresziele kappen.

ANHEUSER-BUSCH

Moody's hat die Bonität des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev auf Baa1 von A3 gesenkt. Der Ausblick sei stabil, teilte die Ratingagentur mit. Moody's begründete den Schritt mit der hohen Verschuldungsquote des belgischen Konzerns, die in den nächsten Jahren wohl hoch bleiben werde.

VERIZON

Beim US-Telekomkonzern ist das Abfindungsangebot an die Mitarbeiter auf große Resonanz gestoßen. 10.400 Mitarbeiter hätten das Angebot angenommen und würden nun das Unternehmen verlassen, teilte Verizon mit.

