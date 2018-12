Der Zollstreit zwischen China und den USA belastet die internationalen Aktienmärkte. Die ersten Krisen- und Rezessionssignale tauchen am Horizont auf. Was für DAX, Dow & Co. naturgemäß schlecht ist und deutlich fallende Kurse mit sich zieht, beflügelt die Krisenwährung Gold ...

Den vollständigen Artikel lesen ...