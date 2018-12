WaveOptics, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von diffraktiven Wellenleitern für Wearables mit Augmented Reality (AR), hat 26 Millionen Dollar (20 Millionen Pfund) bei bestehenden Aktionären und neuen Investoren eingeworben. Dieses Kapital wird für den Ausbau des Geschäftsbetriebs auf nationaler und internationaler Ebene verwendet.

Diese Runde stand unter der Leitung von Octopus Ventures, einem der größten Aktionäre von WaveOptics und einer der führenden Risikokapitalfirmen Europas. Unterstützt wurde die Mittelbeschaffung von weiteren vorhandenen Aktionären wie IP Group, Robert Bosch Venture Capital und Gobi Partners sowie den neuen Investoren Goertek und Optimas Capital Partners.

David Hayes, CEO von WaveOptics, kommentierte:

"Wir haben im letzten Jahr mit unseren leistungsstarken, fertigungsfähigen und vielseitigen Wellenleitern ausgezeichnete Fortschritte gemacht. Wir arbeiten nun mit zahlreichen führenden weltweiten OEM und ODM zusammen, die die Entwicklung ihrer Produkte beschleunigen.

Mit diesen zusätzlichen Mitteln können wir unsere Tätigkeiten in der ganzen Welt rasch verstärken, insbesondere in Asien und den USA. Dazu zählt die Möglichkeit der Verwaltung und Unterstützung einer wachsenden Zahl von Kunden aus verschiedenen Branchen. Der Markt gewinnt an Fahrt und AR-Wearables werden bis Ende 2019 voraussichtlich in größeren Stückzahlen verfügbar sein.

Die Gewinnung von Goertek als Aktionär ist für uns eine wichtige strategische Entwicklung sowie eine maßgebliche Bestätigung unserer Technologie. Die weltweite Marktposition des Unternehmens wird unsere Reichweite deutlich erweitern.

Wir verzeichnen in letzter Zeit ein stark gestiegenes Interesse potenzieller Aktionäre und strategischer Partner und gehen davon aus, dass wir in den kommenden Monaten bei weiteren Finanzierungen Abschlüsse erzielen werden."

Über WaveOptics

WaveOptics ist der weltweit führende Entwickler und Hersteller von diffraktiven Wellenleitern, der wichtigsten optischen Komponente für tragbare Geräte mit Augmented Reality (AR). Die Technologie von WaveOptics ist für immersive AR-Erlebnisse in Industrie-, Unternehmens- und Konsummärkten geeignet.

Durch AR-Wearables wie beispielsweise smarte Brillen können Benutzer computergenerierte Bilder sehen, welche die reale Welt überlagern. Um diese Bilder sehen zu können, spielen zwei Schlüsselelemente eine Rolle - eine Lichtquelle wie beispielsweise ein Minutenprojektor und ein Mittel zur Übertragung des Bildes vom Projektor in die Augen des Benutzers. Die Wellenleitertechnologie von WaveOptics überträgt die Lichtwellen von der Lichtquelle und projiziert sie in das Auge des Anwenders.

