Original-Research: Ludwig Beck AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Ludwig Beck AG Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 11.12.2018 Kursziel: EUR 31,30 (bislang EUR 32,80) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Moderate Gewinnwarnung Auch Ludwig Beck muss seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2018e nach einem verzögerten Saisonstart für die Herbst-/ Wintersortimente wegen des ungewöhnlich milden Spätherbstwetters nach unten schrauben. Allerdings fallen die Anpassungen geringer aus als bei den meisten anderen textilen Einzelhändlern. So rechnet der Vorstand nunmehr mit Bruttoumsätzen von EUR 165 Mio. (zuvor: EUR 170-180 Mio.) und einer EBIT-Nettoumsatzrendite von 3,0% (bislang: 3,5%-5,0%). Da unsere Finanzprognosen bereits vor der Absenkung der Guidance tendenziell am unteren Ende der ausgegebenen Bandbreite lagen, fallen die Anpassungen unserer Umsatz- und Ergebnisprognosen überschaubar aus. Aus unserem dreistufigen DCF-Entity-Modell ergibt sich ein Zwölfmonats-Kursziel von EUR 31,30 (bislang: EUR 32,80) je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 28,00 entspricht dies einem erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 11,8%. Nach der Outperformance der vergangenen Monate (YTD -0,8% vs. DAX -17,9%) bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Ludwig Beck AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17399.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

