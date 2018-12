BERLIN (Dow Jones)--Mehrere von der Europäischen Union (EU) erlassenen Publizitätspflichten verstoßen laut einer neuen Studie gegen das Unionsrecht. Sowohl das jüngst verschärfte Transparenzregister als auch das diskutierte öffentliche Country-by-Country Reporting dürften demnach einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof nicht standhalten, heißt es in der Untersuchung der Würzburger Rechtswissenschaftler Ralf Schenke und Christoph Teichmann nach Angaben der Stiftung Familienunternehmen, die die Erhebung in Auftrag gegeben hatte.

Viele der Regelungen verletzten die Datenschutzrechte der Unternehmer über das vertretbare Maß hinaus, hieß es von der Stiftung. "Die Europäische Kommission ist mit der Pflicht maximaler Offenlegung von Daten über das Ziel hinausgeschossen", beklagte ihr Vorstand Rainer Kirchdörfer in einer Mitteilung. Es sei besser, der europäische Gesetzgeber reagiere jetzt, als auf eine Entscheidung der Richter des Europäischen Gerichtshofs zu warten. "Die EU-Staaten sollten dem öffentlichen Country-by-Country Reporting, das Unternehmen erheblich im Wettbewerb schwächen würde, ihre Zustimmung verweigern", forderte er.

Der Europäische Gerichtshof setze der EU enge datenschutzrechtliche Grenzen, die sowohl durch das Transparenzregister als auch durch das öffentliche Country-by-Country-Reporting überschritten würden. In beiden Fällen seien keine milderen Mittel zur Erreichung der rechtspolitischen Ziele geprüft worden. Darüber hinaus widerspreche es den unionsrechtlichen Vorgaben, wenn Daten anlasslos erhoben würden. Das Transparenzregister, das seit Anfang 2018 voll in Funktion ist, erlaubt Personen mit "berechtigtem Interesse" eine Einsichtnahme in Daten wirtschaftlich Berechtigter.

December 11, 2018

