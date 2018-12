Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-11 / 09:36 *Anlass der Meldung: Update* *Unternehmen: *Chemesis International (WKN A2NB26) [1] *Kursziel mittelfristig 4,00 EUR* *Erste Umsätze aus Cannabisverkauf in Puerto Rico - Aktie viel zu günstig bewertet!* Heute erreichen uns sehr positive Nachrichtenvon unserem Cannabis Top PickChemesis International (WKN A2NB26) [1]. Das Unternehmen gibt bekannt, dass es die ersten Umsätze aus dem Cannabisverkauf in Puerto Rico erzielen konnte. Vom 06.11. bis 06.12.2018 konnten bereits über 336.600 CAD Umsatz generiert werden. Die Produktion wird weiter hochgefahren, man erwartet schließlich im ersten Jahr der Produktion einen Gewinn von 300.000 bis hin zu 1,8 Mio. CAD aus Puerto Rico. Die Produktionsstätte in Kalifornien, soll bereits einen Gewinn von über 8 Mio. CAD im ersten Jahr generieren , die kürzlich erworbene Kolumbien Liegenschaft soll weitere 3 Mio. CAD Gewinn erwirtschaften (siehe LINK - Präsentation). [2] Angesichts einer derzeitigen Marktkapitalisierung von gerade einmal 60 Mio. CAD, erwarten wir in den kommenden Wochen und Monaten deutliches Aufholpotenzial. Im Vergleich zu Peergroup ist Chemesis International (WKN A2NB26) [1] unserer Meinung nach deutlich unterbewertet. Kurse von über 2 EUR halten wir in den kommenden Wochen durchaus im Bereich des Möglichen. Vergleichbare Unternehmen verfügen derzeit über eine Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. Dollar. Daher ist unser Top-Pick noch äußerst günstig bewertet und hat unserer Meinung nach ein Aufholpotenzial von mehreren 100 %. Zuletzt zeichneten die Insider bei einer Kapitalerhöhung (2 Mio. CAD), zu einem Kurs von 1,25 CAD, derzeitiger Kurs 0,94 CAD. Dies ist ein enormer Vertrauensbeweis in das Unternehmen, zumal die beiden Hauptaktionäre des Unternehmens bereits über 50 % aller ausstehenden Aktien halten (LINK) [3]. *Die heutigen News im Detail:* Seit das Unternehmen die Übertragung der staatlichen Cannabis-Lizenz ankündigte, hat Chemesis die Aktivitäten von Natural Ventures intensiv ausgebaut, um die wachsende Zahl der Patienten auf der Insel besser bedienen zu können. Natural Ventures ist ein voll integriertes Unternehmen für medizinisches Cannabis mit einer Anbaufläche von 100.000 Quadratmetern und einer CO2-basierten Extraktion von 35.000 Quadratmetern. Natural Ventures betreut etwa 90% der Apotheken in Puerto Rico und wird 2018 auf dem Weg sein, der größte Drittanbieter nach Volumen zu sein. Das Gesundheitsministerium von Puerto Rico hat eine neue Online-Gesundheitsplattform eingerichtet, mit der Patienten die Genehmigung für die Verwendung von Cannabisprodukten erhalten können. Dadurch kann die zuständige Abteilung den Genehmigungsprozess online rationalisieren. Aktuell gehen derzeit jeden Monat mehr als 5.000 Anträge ein. Die Abteilung für öffentliche Gesundheit schätzt, dass bis Ende 2019 über 100.000 Patienten registriert werden. "Chemesis geht davon aus, dass Natural Ventures langfristig einen großen Mehrwert für Aktionäre mit gleichbleibenden Erträgen erzielen wird und gleichzeitig einen qualitativ hochwertigen Produktstandard für die Patienten auf der Insel bietet", sagte der CEO von Edgar Montero. "Natural Ventures wird seine Operationen und Fähigkeiten weiter ausbauen, während die Patientenbasis der Inseln weiterwachsen wird. Das Unternehmen ist der Meinung, dass es in der Lage ist, die steigende Nachfrage einer größeren Patientenbasis bedienen zu können, und wird auch weiterhin ein führender Anbieter von Cannabisprodukten auf der Insel sein. " *Mega-Akquise mit über 43 Mio. Quadratfuß (ca. 4 Mio. Quadratmeter) Anbaufläche neue Nr. 1 der Cannabisbranche* Erst vor kurzem gab Chemesis eine wahre Sensationsmeldung bekannt. Das Unternehmen vermeldete eine gigantische Akquise in Kolumbien, welche alles bisher Dagewesene in der gesamten Cannabisbranche in den Schatten stellt. Mehr als 43 Mio. sqf. voll lizenzierte Anbaufläche (entspricht 1.000 Acres) konnte man sich verbindlich sichern. Nur als Vergleich, der Cannabis Gigant Canopy Growth (WKN A140QA) [4] verfügt derzeit über 5 Mio. sqf. in Kanada und ist damit unangefochten auf Platz 1. Mit der Akquise steigtChemesis International (WKN A2NB26) [1] in die Liga der Branchengiganten auf, wir rechnen heute mit einem sehr starken Anstieg in Richtung der 2 EUR Marke. Mittelfristig halten wir Kurse von 4-5 EUR absolut im Bereich des Möglichen, wir erhöhen daher unser Kursziel. Wie Sie bereits wissen, befinden sicher derzeit nur 16 Mio. Aktien im Freefloat und die Insider halten einen Großteil der Aktien. Daher sind wir der Ansicht das eine Kursteigerung gerade deshalb sehr schnell und explosiv erfolgen wird, verpassen Sie es daher nicht sich rechtzeitig zu positionieren. Wir erwarten in den kommenden Wochen weitere Akquisen und den Einstieg eines Großinvestors, auch eine Übernahme ist nicht mehr auszuschließen, denn das Unternehmen ist bestens aufgestellt! *Die Kolumbien Akquise im Detail:* Das Unternehmen hat eine verbindliche Absichtserklärung (die "Absichtserklärung") zur vollständigen Akquisition der in Kolumbien ansässigen La Finca Interacviva-Arachna Med ("La Finca") unterzeichnet hat. La Finca ist ein integriertes Cannabisunternehmen, dass seit Oktober 2017 vollständig lizenziert und in Kolumbien in Betrieb ist. La Finca hat über 1000 Acres (entspricht 43 Mio. Sqf) an Freilandanbauflächen und erkundet aggressiv Erweiterungsmöglichkeiten. Sie sind ein Gründungsmitglied der "Association for the Promotion of Hemp Growing", eine gemeinnützige Organisation, die sich auf die Schulung und die Förderung der Erweiterung von Cannabisanbauflächen bei Gewährleistung des Anbaus hochwertiger Kulturen mittels technischer Beratung konzentriert. Das Anbauprogramm des Unternehmens basiert auf einem dezentralisierten Modell mit Partnerfarmen im gesamten Land, was Kleinbauern die schnelle Aufzucht hochwertiger Kulturen erlaubt. Zurzeit ist La Finca in Partnerschaften mit über 2.000 Farmerfamilien in Kolumbien mittels verschiedener Genossenschaften, was ihrem Landpaket hinzugefügt werden kann. La Finca ist ebenfalls in einer Partnerschaft mit der größten Universität in Kolumbien, Universidad Nacional, zur Entwicklung von Saatgut, um die Erträge an Biomasse und Blüten bei Verkürzung der Pflanzzyklen zu verbessern. La Finca hat ebenfalls eine Partnerschaft mit Universidad Distral, die sich auf die Bildungsaspekte des Cannabisanbaus konzentriert. Die Universität bietet eine Fernausbildung sowie Unterricht in Klassenräumen, um Farmer im Anbau der Cannabispflanzen auszubilden und damit deren Fähigkeit zur Produktion hochwertiger Kulturen zu gewährleisten. La Finca verfügt zurzeit über 2,5 Mio. CAD an Betriebskapital zur Erweiterung ihrer Betriebe und hat mehrere Produktionsverhältnisse. Das Unternehmen hat ein Produktionsabkommen für durch INVIMA (FDA Äquivalent) lizenzierte Kosmetikprodukte unter der Marke La Finca. Das Unternehmen ist zur Gewährleistung der Einhaltung aller Regeln und Gesundheitsvorschriften stark mit INVIMA engagiert. Aufgrund der Nähe zum Äquator hat Kolumbien einen ganzjährigen 12-stündigen Sonnenzyklus, was eine Ernte an 365 Tagen im Jahr1 erlaubt. Die Gebirgsregionen Kolumbiens bietet unterschiedliche thermische Stockwerke, die einen gleichzeitigen Anbau in verschiedenen Klimazonen erlauben. Kolumbien hat ebenfalls viele Freihandelsabkommen, die einen kostengünstigen weltweiten Export von Cannabisprodukt erlauben werden. Folglich glaubt das Unternehmen, dass La Finca in einem Land gut positioniert ist, dass seine Verordnungen schnell anpasst und somit eine extrem lukrative Investmentgelegenheit sowohl für ein kurzfristiges als auch langfristiges Wachstum bietet. "Chemesis setzt ihre Expansion am lateinamerikanischen Markt fort, eine Region, die nach Ansicht des Unternehmens für ein internationales Wachstum und Expansion bereit ist," sagte der CEO von Chemesis, Edgar Montero. "Durch die Akquisition von La Finca hat das Unternehmen ein Asset in einem Land, das seine Cannabisbranche für den weltweiten Vertrieb entwickelt. Das Management setzt die Durchführung seines Geschäftsplans fort, der sich auf den Aufbau eines langfristigen Wachstums in Schlüsselmärkten weltweit konzentriert." Das Unternehmen wird La Finca für 13.500.000 CAD mittels einer Kombination aus Barzahlung und Aktienausgabe erwerben, was nach Unterzeichnung des endgültigen Abkommens festgelegt wird. Alle ausgegebenen Aktien werden einer 36-monatigen Haltefrist unterliegen. *Die vergangenen Top-NEWS und unsere ausführliche Erstempfehlung - erfahren Sie mehr! * Exklusivvereinbarung zur Produktion, Verkauf und Vertrieb von Quick Strips mit Cannabisöl! Aktie weiterhin günstig im Vergleich zur Peer Group! Eine weiterer Umsatzgarant wurde vor kurzem bekannt gegeben und bedeutet ein weiteres Alleinstellungsmerkmal um sich weit von den Mitbewerbern abzusetzen. Das Unternehmen und Rapid Dose Therapeutics Inc. ("RDT"), ein kanadisches Biotechnologie-Unternehmen, das disruptive proprietäre Arzneimittel-Verabreichungs-Technologien zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse anbietet, hat eine definitive Vereinbarung unterzeichnet, die es Chemesis ermöglicht, QuickStrips mit Cannabisöl zu produzieren. RDTs innovativer QuickStrip ist ein einfach anzuwendendes sicheres und

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 11, 2018 03:36 ET (08:36 GMT)