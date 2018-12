Olten (ots) - Die Enttäuschung war gross, als Meyer Burger Mitte

Oktober 2018 zum wiederholten Male einen Stellenabbau bekannt gab.

Während des Konsultationsverfahrens machten die Mitarbeitervertretung

von Meyer Burger zusammen mit den Angestellten Schweiz Vorschläge,

wie der geplante Stellenabbau gemildert werden könnte. Dies hat zu

einem Teilerfolg geführt: Von den bis zu neunzig am Standort Thun

durch Abbau / Verlagerung betroffenen Stellen werden vierzehn doch in

Thun verbleiben. Meyer Burger wird die Forschung & Entwicklung für

Non-PV-Drahtsägen nicht wie geplant nach Deutschland verlagern.



Für die Betroffenen wird, auf Anregung der Mitarbeitervertretung

und der Angestellten Schweiz, der bestehende Sozialplan bis zum

31.12.2020 verlängert und punktuell verbessert. Weiter will Meyer

Burger die von der Arbeitnehmerseite im Rahmen des

Konsultationsverfahrens eingebrachten Vorschläge zu flexiblen

Arbeitszeitmodellen "wohlwollend prüfen".



Die Angestellten Schweiz sind seit 100 Jahren die Stimme der

Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in

der Politik wie in Unternehmen.



Der Verband setzt sich sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und

zuverlässig für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere

Arbeitsplätze ein - zum Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Ihren

Mitgliedern bieten die Angestellten Schweiz zudem ein umfassendes,

auf persönliche Bedürfnisse angepasstes Angebot an Weiterbildungen,

Beratungen, Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche

Weiterkommen jedes Einzelnen. Weitere Informationen unter

www.angestellte.ch



Originaltext: Angestellte Schweiz / Employés Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006251

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006251.rss2



Kontakt:

Caroline Hasler,

Sozialpartnerschaft Angestellte Schweiz,

044 360 11 54



Hansjörg Schmid,

Kommunikation Angestellte Schweiz,

Tel. 044 360 11 21