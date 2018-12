FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht erholt zeigen sich Europas Aktienmärkte am Dienstag. Grund zur verbesserten Laune liefert eine Trendwende an der Wall Street am Vorabend. Dort hatten die Kurse zum europäischen Börsenschluss noch deutlich im Minus gelegen, dann aber unter Führung der Technologiewerte nach oben gedreht. Der Dow-Jones-Index legte vom Tief zeitweise 600 Punkte zu. Im Dow standen Microsoft, Intel und IBM an der Spitze der Gewinnerliste und stiegen bis zu 2,6 Prozent. Facebook legten sogar über 3 Prozent zu, Apple und Amazon aber nur um 0,7 Prozent.

Im DAX geht es gegenüber solchen Vorlagen aber nur mit gebremstem Schaum noch oben. Der Index klettert um 0,7 Prozent auf 10.699 Zähler, der Euro-Stoxx-50 erholt sich 0,6 Prozent auf 3.035 Punkte. Nur die Technologiewerte profitieren einheitlich von den Vorlagen, so steigen im DAX Infineon und Wirecard je 2,2 Prozent. In Europa ziehen STMicroelectronics um 2,8 Prozent an und liegen an der Spitze.

May im Fokus - Brexit-Deal durch Gespräche retten

Im Fokus der Marktteilnehmer steht Großbritannien mit der sich weiter zuspitzenden Brexit-Krise. Nun will die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag bei EU-Kollegen um Zugeständnisse werben und reist dazu quer über das Festland. May trifft zunächst in Den Haag den niederländischen Regierungschef Mark Rutte und am Mittag in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dazu kommen aus London die Arbeitsmarktdaten und aus Deutschland der ZEW-Index. Am Nachmittag werden in den USA Daten zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht.

Techniker blicken auf den US-Markt, denn mit der Trendumkehr im Sitzungsverlauf vom Montag habe der S&P-500-Index die Chance auf eine Bodenbildung gewahrt. "Der Bruch der 2.600er Marke war zunächst einmal eine Bärenfalle", sagt ein Händler. Sogar ein technischer Dreifachboden sei möglich, wäre allerdings erst über 2.816 Punkten abgeschlossen.

Von schwachen Vorlagen aus den USA sprechen Händler mit Blick auf Finanztitel. Sie entziehen sich auch im DAX der Erholung und notieren so wie Allianz und Vonovia bis zu 0,5 Prozent tiefer. Grund ist die flacher werdende Zinskurve, die vor allem das Zinsergebnis bei Banken und Versicherern belasten kann.

Die Aktien der weltgrößten Werbeagentur-Holding WPP springen um 4,8 Prozent nach oben. Hier treibt das Strategie-Update, in dem von möglichen Kosteneinsparungen von bis zu 275 Millionen Pfund die Rede ist.

Aurubis notieren 1,6 Prozent höher trotz einer unter Erwartung liegenden Dividende von 1,55 Euro. Der Markt hatte 1,65 Euro erwartet, jedoch sei die Aktie nach der Kurshalbierung nun überverkauft, heißt es im Handel. Keine größere Belastung übt auch die Abstufung von Anheuser-Busch Inbev durch die Ratingagentur Moody's aus. Die Aktien legen 0,3 Prozent zu. "Grund ist die hohe Verschuldung, und die ist hinreichend bekannt", sagt ein Händler. Moody's hat die Bonität des Brauereikonzerns auf "Baa1" von "A3" gesenkt.

Zu Kurseinbrüchen von über 15 Prozent kommt es aber bei den Aktien der Hornbach Baumarkt AG und ihrer Muttergesellschaft Hornbach Holding AG nach ihren Gewinnwarnungen. Wegen eines schwachen Geschäfts im November wurde ein unerwartet starker Ergebnisrückgang im dritten Quartal verzeichnet, weshalb die Jahresziele gekappt wurden.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.034,71 0,59 17,72 -13,39 Stoxx-50 2.806,22 0,87 24,28 -11,69 DAX 10.698,71 0,72 76,64 -17,18 MDAX 22.112,70 0,18 40,49 -15,60 TecDAX 2.506,83 1,04 25,72 -0,88 SDAX 9.750,50 0,42 40,43 -17,97 FTSE 6.747,58 0,39 26,04 -12,57 CAC 4.775,19 0,69 32,81 -10,12 Bund-Future 163,05% -0,13 3,72 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:49 Uhr Mo, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1378 +0,24% 1,1364 1,1364 -5,3% EUR/JPY 128,66 +0,06% 128,57 128,34 -4,9% EUR/CHF 1,1228 -0,12% 1,1239 1,1246 -4,1% EUR/GBP 0,9019 -0,18% 0,9038 0,9070 +1,5% USD/JPY 113,07 -0,17% 113,14 112,92 +0,4% GBP/USD 1,2616 +0,43% 1,2573 1,2529 -6,6% Bitcoin BTC/USD 3.413,75 -0,18% 3.408,75 3.442,50 -76,2% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,57 -0,58 0,04 Deutschland 10 J. 0,26 0,24 -0,17 USA 2 Jahre 2,74 2,73 0,85 USA 10 Jahre 2,87 2,86 0,46 Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,96 51,00 -0,1% -0,04 -11,8% Brent/ICE 59,79 59,97 -0,3% -0,18 -5,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,09 1.244,30 +0,4% +4,79 -4,1% Silber (Spot) 14,61 14,54 +0,5% +0,07 -13,7% Platin (Spot) 781,35 784,50 -0,4% -3,15 -15,9% Kupfer-Future 2,73 2,72 +0,5% +0,01 -18,5% ===

