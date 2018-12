Beim Jahresabschlussgespräch präsentiert Konzernvorstand Dr. Karsten Eichmann solide Zahlen: "Das Jahr 2018 wird voraussichtlich ein weiteres gutes Jahr für den Gothaer Konzern sein. Wir gehen von einem Beitragswachstum der gebuchten Bruttobeiträge auf Konzernebene um 2,0 Prozent auf über 4,38 Milliarden Euro aus", so Eichmann. Starker Wachstumstreiber ist dabei die Kompositversicherung mit einem voraussichtlichen Plus von 2,4 Prozent bei den gebuchten Beiträgen. "Sehr erfreulich ist auch, dass wir 2018 in einem herausfordernden Umfeld erneut unsere Finanzstabilität unter Beweis stellen konnten: Standard Poor's und auch Fitch Ratings haben unsere guten Rating-Noten mit stabilem Ausblick erneut bestätigt", so Eichmann. Dabei sind die breite Aufstellung des Konzerns und die gute Profitabilität die Basis des Erfolges. Das Konzerneigenkapital wird zum Jahresende bei 1.128 Mio. Euro (nach HGB) liegen.

