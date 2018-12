Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China! Auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires einigten sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping laut Medienberichten, dass man in den kommenden 90 Tagen auf neue Handelszölle verzichten wolle. In dieser Zeit wolle man zudem über Streitfragen wie den Schutz geistigen Eigentums oder Technologietransfer verhandeln. Der DAX reagierte gestern darauf mit einem Plus von knapp 2 Prozent. Schon in den Tagen vor dem G20-Gipfel sorgte US-Notenbankchef Jerome Powell für Aufatmen am Aktienmarkt. Wie Medien berichteten, sieht Powell das Zinsniveau in den Staaten nun "knapp unter neutral". Nach Einschätzung von Experten sei damit mit weniger Zinserhöhungen zu rechnen als ursprünglich erwartet. Sinkende Zinsängste

Ist nun alles wieder gut? Mit der Entspannung im Handelskonflikt und sinkenden Zinsängsten scheinen (vorerst) zwei große Kühe vom Eis. Belastungsfaktoren könnten aber weiterhin die ...

