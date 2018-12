Unterföhring (ots) - A show full of stars! Im Finale von "The Voice of Germany" am Sonntag, 16. Dezember 2018, 20:15 Uhr in SAT.1 werden neben den vier TVOG-Finalisten viele international erfolgreiche Künstler auf der Bühne stehen: Die deutsche Musiklegende Herbert Grönemeyer, der mehrfach ausgezeichnete dänische Sänger Lukas Graham, die Erfolgs-Sänger Tom Odell und Zara Larsson, Grammy Gewinnerin Jess Glynne sowie Chart-Stürmer Olly Murs machen das Finale von TVOG zum Fest.



Im Live-Finale singt jeder der vier Talente drei Songs: Solo, mit einem der internationalen Stars und einen Song mit dem jeweiligen Coach. Am Ende küren die Zuschauer per Telefonvoting die beste Stimme Deutschlands zu "The Voice of Germany".



"The Voice of Germany", das Finale am Sonntag, 16. Dezember, 20:15 Uhr in SAT.1



Alle Infos zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unter www.TheVoiceofGermany.de .



Die besten Talente aus "The Voice of Germany" gehen auch dieses Jahr wieder auf Tour. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour.



