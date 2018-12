Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich zum Wochenauftakt etwas fester präsentiert, so die Analysten der Nord LB.Konjunkturdaten hätten allerdings keinen gravierenden Impuls ausgelöst. Anders habe es bei britischen Staatsanleihen ausgesehen, die im Kurs deutlich zugelegt hätten. Anleger hätten gesteigertes Interesse gezeigt, nachdem die Brexit-Abstimmung ungewiss geworden sei. Relativ impulsarm sei es am US-Anleihenmarkt geblieben. In diesem Umfeld seien überwiegend leichte Kursverluste festzustellen gewesen. (11.12.2018/alc/a/a) ...

