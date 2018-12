Linz (www.aktiencheck.de) - PM Theresa May hat gestern Nachmittag aufgrund der zu erwarteten Ablehnung des Brexit-Abkommens mit der EU im britischen Parlament die Abstimmung verschoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Knackpunkt sei die inakzeptable "backstop"-Lösung (Auffanglösung) für die Grenze zwischen Irland und Nordirland, die Großbritannien unbefristet an EU-Gesetze binden könnte. ...

