Hamburg (ots) - Vor gut einem Jahr kam der Bescheid - und plötzlich war Monika Baumgartner Rentnerin. Zumindest offiziell, denn was die Schauspielerin tatsächlich so treibt, erzählt sie in NEUE POST (EVT 12.12.).



"Noch vor ein paar Tagen habe ich gedreht - jetzt stehen die Weihnachtslesungen an", erzählt Monika Baumgartner. "Ich genieße die Auftritte. Es ist jedes Mal wie Weihnachten. Zwar ist es auch anstrengend, aber das hält mich jung und fit! Nur daheim sitzen ist nichts für mich."



Erst im Januar wird die Schauspielerin wieder ein paar Tage frei haben. "Seit ich in Rente bin, habe ich kaum noch Zeit...!"



