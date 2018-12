Der britische Werbekonzern WPP plc (ISIN: JE00B8KF9B49) stellte am Dienstag einen neuen Strategieplan vor. Der Konzern aus London will seine Struktur vereinfachen, um stärker auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Dabei sei in den nächsten drei Jahren mit Umbaukosten von 300 Mio. Pfund zu rechnen. WPP stellt die Dividende in den nächsten drei Jahren vor Aktienrückkäufe, wie weiter mitgeteilt wurde. ...

