Der ZEW treibt den DAX auf Tageshoch. "Positiv ist, dass sich die Erwartungskomponente nicht nur stabilisiert, sondern sogar etwas erholt hat", sagt Thomas Altmann von QC Partners. "Das zeigt, dass für die Zukunft eben nicht alles schlecht ist", so der Vermögensverwalter. Nach der aktuellen Abkühlung sollte in der Zukunft auch in der deutschen Wirtschaft zunächst eine Stabilisierung und im Anschluss eine Erholung folgen.

DAX plus 1,4 Prozent auf 10.770 Punkte. Von anderer Seite heißt es, am Montag sei der Markt extrem "bearish" aufgelegt gewesen. Das habe die Weichen für eine stärkere Erholung gestellt, vielleicht sogar eine durchgreifende.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2018 05:13 ET (10:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.