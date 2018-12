Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RIB Software anlässlich der Komplettübernahme des Gemeinschaftsunternehmens YTWO Formative von 18,50 auf 17,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Wolf passte sein Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie an anhaltende Investitionen in die cloudbasierte YTWO-Plattform an. Sie bietet Immobilienentwicklern und Wohnungsbauunternehmen einen Produkt- und Bauteilekatalog sowie alle Funktionen für das Projektmanagement./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-12-11/11:48

ISIN: DE000A0Z2XN6