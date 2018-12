-------------------------------------------------------------- MEHR INFORMATIONEN http://ots.de/5McFqx --------------------------------------------------------------



Mit weit über 20.000 eingereichten Bildern und fast 5.000 Teilnehmern geht der diesjährige internationale Fotowettbewerb "Magic Moments 2018" zu Ende. Bei dem bisher erfolgreichsten Pixum Fotowettbewerb konnten Teilnehmer aus allen europäischen Ländern ihre besten Motive in den vier Kategorien "Lovely Landscapes", "Beautiful Buildings", "Amazing Animals" und "Funny Fotos" einreichen. Im Rahmen eines aufwendigen Auswahlverfahrens wurden die Sieger-Fotos durch eine fachkundige Jury ermittelt.



Die Auswahl der diesjährigen Gewinnerbilder fiel aufgrund zahlreicher erstklassiger Einreichungen besonders schwer. Sieger des Fotowettbewerbs "Magic Moments 2018" ist der Franzose Camille Dufosse mit seinem Siegerbild "Secret Place", aufgenommen auf der Baleareninsel Ibiza. Das Gewinnerfoto überzeugt mit einer hervorragenden Bildkomposition und fängt das Lichtspiel in der Höhle besonders stimmungsvoll ein. Die Umsetzung des Bildes ist aufgrund der anspruchsvollen Lichtsituation fotografisch besonders gut gelungen. Der festgehaltene Moment lädt den Betrachter direkt zum Träumen ein. Camille Dufosse sichert sich somit den Hauptpreis - eine 10-tägige Rundreise durch Kolumbien für zwei Personen im Wert von 5.000 Euro.



Hochwertige Preise warten ebenfalls auf den Zweit- und Drittplatzierten der Gesamtwertung sowie auf die Sieger der vier Teil-Kategorien. Beim Auswahlprozess zog die Jury Kriterien wie Bildkomposition, Motivauswahl und Farbgebung heran. Erstmals in der Geschichte des Pixum Fotowettbewerbs sind zudem zwei Sonderplatzierungen gekürt worden, da die Entscheidung bei der Vielzahl von erstklassigen Motiven besonders schwer fiel. Daniel Attallah, Gründer und Geschäftsführer von Pixum: "Der diesjährige Fotowettbewerb Magic Moments übertraf mit über 20.000 Einreichungen unsere Erwartungen bei Weitem. Wir freuen uns über die vielen fantastischen Fotos und 'magischen Momente', die eingereicht wurden. Ein ganz besonderer Dank gilt auch unseren Kooperationspartnern und den Jurymitgliedern von Digital Photo und Chip Foto Video, die den Wettbewerb durch hochwertige Preise und ihr Fachwissen noch attraktiver für alle Teilnehmer gemacht haben."



Alle Gewinnerfotos des diesjährigen Pixum Magic Moments Fotowettbewerbs gibt es unter: https://www.pixum.de/fotowettbewerbe.



