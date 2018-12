In den letzten Handelstagen und -wochen hat sich bei Weizen eine überaus spannende Konstellation eingestellt. Der in unserer letzten Kommentierung thematisierte Richtungsentscheid hat sich allerdings noch nicht eingestellt. Noch immer ringt der Preis um eine klare Richtung. Möglicherweise liegt die Zurückhaltung in dem für heute (11.12.) noch zu erwartenden WASDE-Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...