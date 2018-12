Nach dem leichten Plus zu Wochenanfang dürfte die Wall Street am Dienstag etwas fester starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Die Blicke der Anleger richten sich auf die neu angelaufene Runde in den Verhandlungen zur Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China.

Ungeachtet der Verhaftung der Huawei-Finanzchefin haben der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, US-Finanzminister Steven Mnuchin und Chinas Vizepremier Liu He miteinander telefoniert. Dabei soll es um Käufe von Agrarprodukten durch China und die grundsätzliche chinesische Wirtschaftspolitik gegangen sein, ohne dass Details dazu bekannt wurden.

Einige Investoren sehen in den neuen Gesprächen eine Fokussierung auf Themen wie Diebstahl des geistigen Eigentums und Internet-Spionage seitens Chinas, so Cesar Perez Ruiz, Chef-Stratege von Pictet Wealth Management. "Ich nenne es nicht mehr einen Handelskrieg. Ich nenne es einen Technologiekrieg", so Perez Ruiz weiter.

Unklar bleibt derweil, ob die in Kanada verhaftete Huawei-Finanzchefin inhaftiert bleibt oder auf Kaution freikommt. Die Entscheidung über den Kautionsantrag wurde auf Dienstagmorgen (Ortszeit) vertagt. Die Verteidiger der chinesischen Managerin bieten eine Kaution in Millionenhöhe an. Der Vorgang belastet die US-chinesischen Beziehungen zusätzlich.

Konjunkturseitig steht die Veröffentlichung von Novemberdaten für die Erzeugerpreise an. Ökonomen gehen von einem leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat aus. Bei der Kernrate - ohne Nahrungsmittel und Energie - wird hingegen ein Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

Aus Sorge vor den negativen Auswirkungen von Strafzöllen will der US-Kamerahersteller GoPro seine für den Heimatmarkt bestimmten Produkte nicht mehr in China herstellen. Das gegenwärtige "geopolitische Geschäftsumfeld verlangt Beweglichkeit", erklärte GoPro zur Begründung. Wohin die Produktion verlagert werden soll, ließ GoPro zunächst aber offen. Der Standortwechsel soll Mitte des nächsten Jahres erfolgen. Vorbörslich wird die Aktie noch nicht gehandelt.

