Ab heute haben Kunden bei Kaufland die Möglichkeit, mit Apple Pay zu bezahlen. Mobiles Bezahlen ist damit einfach, sicher, schnell und komfortabel.



Ab sofort können Kunden an jeder Kasse und an den Selbstbedienungskassen in den über 660 Kaufland Filialen mit Apple Pay bezahlen.



Sicherheit und Privatsphäre stehen im Mittelpunkt von Apple Pay. Bei der Nutzung unterstützter Kredit- oder Debit-Karten werden die vollständigen Bankdaten nicht gespeichert, weder auf dem Gerät, noch auf den Apple Servern. Stattdessen erfolgt die Zuweisung einer eindeutigen Gerätekontonummer. Diese wird verschlüsselt und sicher auf dem Gerät gespeichert. Jede einzelne Transaktion wird durch einen einmaligen, dynamischen Sicherheitscode autorisiert.



"Mobiles und bargeldloses Bezahlen ist die Zukunft", so Richard Lohmiller, Vorstand Kaufland Deutschland. "Wir möchten das Einkaufen bei Kaufland für unsere Kunden so einfach wie möglich gestalten. Das schließt mit ein, dass jeder Kunde so bezahlen kann, wie es für ihn am komfortabelsten ist."



Apple Pay kann ganz einfach eingerichtet werden. Kunden erhalten auch weiterhin Prämien und Vorteile der verwendeten Kredit- oder Debit-Karten. Die Bezahlmethode ist mit den Modellen iPhone SE, ab iPhone 6 sowie der Apple Watch möglich.



Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de



