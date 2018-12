München (ots) -



Für knapp zwei Drittel ist Weihnachten ein guter Anlass, um mehr über die eigene Familiengeschichte zu erfahren.



Jahr für Jahr die gleiche quälende Frage kurz vor Weihnachten: Was schenkt man seinen Liebsten? Um Licht ins Dunkel zu bringen, ist ancestry.de, die weltweit größte Online-Plattform für Ahnenforschung, der Frage auf den Grund gegangen, was sich die Menschen wirklich wünschen. Umfragen zufolge werden 58 Prozent der Deutschen ihren Liebsten in diesem Jahr Geld oder Gutscheine schenken (Quelle: Statista). Wer aber etwas schenken möchte, das wirklich persönlich ist und Emotionen auslöst, sollte seine Strategie vielleicht noch einmal überdenken. Denn wie eine von Ancestry beauftragte repräsentative Umfrage1 belegt, entscheiden sich bei der Frage, ob das ideale Geschenk eher materiell oder persönlich sein sollte, nur 11 Prozent für die teure Option. 66 Prozent hingegen ist es wichtiger, etwas Persönliches geschenkt zu bekommen.



Erfreulich ist zudem, dass Weihnachten für den Großteil der befragten Deutschen immer noch ein Fest ist, bei dem die Familie und der gegenseitige Austausch der Familienmitglieder von zentraler Bedeutung sind. So bewerten lediglich 12 Prozent der Befragten Gespräche mit den Verwandten über die eigene Familiengeschichte als negativ oder eher negativ. Für fast zwei Drittel hingegen sind solche Gespräche, in denen man mehr über die eigene Familie - und damit auch über sich selbst - erfahren kann, wichtiger oder sehr wichtiger Bestandteil des Weihnachtsfestes. Über die Hälfte bewertet Weihnachten als gute Gelegenheit, um über die eigene Herkunft zu sprechen, während dies nur 11 Prozent komplett ablehnen.



Die Geschichte der eigenen Familie hat für die meisten Deutschen einen sehr hohen Stellenwert. Auf die Frage, ob an Heiligabend im Kreise der Verwandten lieber über die eigene Familiengeschichte gesprochen oder gemeinsam Weihnachtslieder gesungen werden sollten, entschied sich nur jeder fünfte für den Gesang - und das obwohl das Singen von Weihnachtsliedern seit jeher fester Bestandteil der Weihnachtstradition ist.



"Jedes Jahr zur Weihnachtszeit verzeichnen wir auf ancestry.de eine deutlich gestiegene Nachfrage. Nur selten im Jahr haben Menschen so viel Zeit für die Familie. Der Austausch zwischen den Generationen fördert die Neugier und viele wollen mehr über ihre Wurzeln, ihre eigene Herkunft und damit ihre Identität erfahren", sagt Alexandra Rudhart, Pressesprecherin von Ancestry Deutschland. "Das zeigt sich an der Zahl der aktiven Forscher in unserer Community und der Zahl der erstellten Stammbäume, aber auch am Interesse an AncestryDNA. Unser DNA-Test zur Herkunftsbestimmung ist für viele ein sehr beliebtes, weil originelles und persönliches Geschenk. Anhand der eigenen DNA Migrationsbewegungen der Vorfahren aufgezeigt zu bekommen sowie lebende Verwandte auf der ganzen Welt finden zu können, ist spannend und bereichernd. Viele kaufen unseren DNA-Test auch als 'Last-Minute-Präsent', denn nach Eingang der Bestellung sind die Boxen in der Regel binnen 2-3 Tagen zugestellt."



1) Repräsentative Umfrage unter rund 5.000 Deutschen, durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Anbieter Civey. Weitere Details der Umfrage können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.



ÜBER ANCESTRY



Ancestry vereint als weltweit größter Anbieter die klassische Ahnenforschung in Form der Online-Stammbaumerstellung und des Zugriffs auf historische Dokumente mit der DNA-Genealogie zur genetischen Herkunftsbestimmung. Durch die Indexierung der Archivbestände und Transkription der alten Schriften können Sammlungen aus aller Welt online auf Namen durchsucht werden. Weltweit gibt es derzeit über 3 Millionen Mitglieder und es wurden mehr als 100 Millionen Stammbäume von Nutzern erstellt. Ancestry hat bisher über 20 Milliarden Aufzeichnungen, darunter über 500 Millionen deutschsprachige Dokumente, online zugänglich gemacht. Unter anderem finden sich hier Geburts-, Sterbe- und Heiratsurkunden, Passagier-/ Ein- und Auswanderungslisten, Kirchenbücher, Verlustlisten und Militärregister sowie historische Telefon- und Adressbücher. AncestryDNA ist mit weltweit über 10 Millionen Kunden das verbreitetste Produkt zur Bestimmung der eigenen Herkunft auf Basis eines DNA-Tests.



Die deutsche Niederlassung von Ancestry befindet sich in München.



