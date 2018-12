Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis nach endgültigen Jahresergebnissen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83,50 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer ersten Reaktion am Dienstag. Überraschend sei allerdings der Abschied des Vorstandsvorsitzenden Jürgen Schachler. Kuls geht aber davon aus, dass auch ein neuer Chef des Kupferkonzerns die Optimierungsmaßnahmen und Wachstumsinitiativen fortsetzen wird./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

