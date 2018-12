Wien (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Staatsanleihemarkt hat bisher relativ gelassen auf die Protest-Bewegung der Gelbwesten in Frankreich reagiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar sei die Risikoprämie französischer Staatsanleihen (FR 10J vs. DE) zuletzt wieder über 40 BP angestiegen, doch diese Aufwärtsbewegung sei in der ganzen Eurozone zu beobachten gewesen. Die Markteilnehmer würden gegenüber der Reformagenda Macrons und dem fiskalischen Ausblick Frankreichs bisher weiter positiv eingestellt bleiben. Dies könnte sich allerdings ändern, wenn im kommenden Jahr die wichtigen fiskalischen Grenzwerte (3%-Defizit und 100% Staatsschuldenquote) gerissen würden. Dann wäre es auch möglich, dass der bisher positive Ratingtrend (verbesserter Ausblick von Moody?s und DBRS) wieder abreiße. Auch eine zu deutliche Abkehr vom Reformkurs oder zu großzügige Zugeständnisse als Antwort auf die Gelbwesten würden seitens der Ratingagenturen und Anleger wohl negativ aufgenommen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...