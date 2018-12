Wien (www.anleihencheck.de) - Vergangene Woche fand das letzte Treffen der EZB 2018 statt, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.Insiderinformationen zufolge solle dort die Diskussion über den besten Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik langsam Fahrt aufnehmen. Der Zinsentscheid werde am 13. Dezember veröffentlicht. Es werde kein Abweichen vom bisherigen QE-Ende erwartet. Spekulationen, wonach die Anleihekäufe über Dezember hinaus fortgesetzt werden könnten, dürften nicht bestätigt werden. Schwächere Makrodaten hätten Mitte November dazu geführt, dass u.a. die Renditen US-amerikanischer und deutscher Staatsanleihen gesunken seien. Die Experten würden bezüglich Euro- und USD-Staatsanleihen vorsichtig bleiben und u.a. eine flachere Zinskurve bei US- und (mittlerweile auch) deutschen Staatsanleihen erwarten. (11.12.2018/alc/a/a) ...

