Die US-Bank JPMorgan hat Pfizer von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, aber das Kursziel auf 46 US-Dollar belassen. Nach der starken Kursentwicklung in diesem Jahr positioniere er sich bei dem Pharma-Wert nun an der Seitenlinie, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / 21:20 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2018 / 00:15 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US7170811035

AXC0178 2018-12-11/13:20