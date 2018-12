Zürich - Avaloq Kunden haben neu die Möglichkeit auf Stimm- und Spracherkennungslösungen von Spitch zuzugreifen. Die Sprach-Interface- Lösung wurde von den beiden Unternehmen in enger Partnerschaft gemeinsam entwickelt. Ein Prototyp wurde erstmals im Rahmen der Avaloq Community Conference 2018 gezeigt und die einsatzbereite Lösung steht Avaloq Kunden in Kürze auf der unternehmenseigenen Plattform Avaloq Software Exchange zur Verfügung.

Die Lösung kann eine Person am Telefon anhand ihres gesprochenen Namens identifizieren (wer spricht), die Identität der Person anhand der Biometrie ihrer Stimme überprüfen, ohne dass ein Passwort angegeben werden muss. Sie verfügt zudem über die Fähigkeit, jedes gesprochene Wort während des Live-Gesprächs (auch in Schweizer Dialekten) in Textdaten zu übersetzen. Damit leistet sie einen wesentlichen Beitrag dazu, gesprochene Prozesse vollständig zu automatisieren und damit Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Stimm- und Spracherkennungslösungen im starken Aufwind

Stimm- und Spracherkennungslösungen befinden sich im starken Aufwind. Dokumentiert wird dieser Trend unter anderem auch durch Zahlen von Google, die zeigen, dass bereits an die 25% der Suchanfragen in den USA per Spracheingabe getätigt werden. Studien gehen davon aus, dass bis 2020 rund die Hälfte der analytischen Suchanfragen sprachbasiert in der Sprache des jeweiligen Landes erfolgen wird. Die ausgereiften Lösungen von Spitch sind ...

