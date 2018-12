Die deutsch-französische Initiative gegen den illegalen Waffenhandel soll vor allem in den Westbalkan-Staaten den Verkauf von alten Kriegswaffen stoppen.

Deutschland und Frankreich wollen den Kampf gegen Waffenhandel in den Westbalken-Staaten verstärken. "Immer noch werden Waffen aus den Balkankriegen quer über den Kontinent verkauft", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag bei einem Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian in Paris. "Terroristen und Kriminelle töten damit Menschen in ganz Europa."

Nach den islamistischen Terroranschlägen 2015 hatte Frankreich ...

