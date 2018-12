Kaum eine andere Branche ist einer derart hohen Dynamik ausgesetzt wie die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie. Klebstoffanwendungen müssen sich einem häufigen Wechsel von Substraten, Formaten und Veredelungen der Verpackungen stellen, die Klebstoffe dennoch einwandfrei funktionieren. Aus diesem Grund beginnt der Prozess einer Klebstoffumstellung bei Jowat mit einem tiefen Verständnis für die jeweilige Anwendung. Eine genaue Analyse der bereits durchgeführten oder zukünftig geplanten Klebprozesse, der verwendeten Substrate und Anlagentechnik stehen dabei im Fokus. In Vorgesprächen werden die individuellen Kernanforderungen der Anwender ermittelt, an denen spätere Qualifizierungsprüfungen der Klebstoffe ausgerichtet werden. Es folgen intensive Beratungen über den gesamten Prozessablauf einer Klebstoffumstellung oder -einführung. Zu diesem Zweck sind für Jowat allein in Deutschland im Verpackungsumfeld mehr als 30 Klebstoffexperten im Einsatz. Ein Indiz dafür, welchen Wert die Detmolder einer engen Kundenbeziehung und hoher Servicequalität geben.

Entwicklung individueller Qualifizierungsprüfungen

Sind die Prozesse und Kernanforderungen der Anwender analysiert, werden daraus individuelle Qualifizierungsprüfungen entwickelt. Dazu bestimmt und vergleicht Jowat in den meisten Fällen die technischen Daten mehrerer Produkte aus dem eigenen Portfolio, um eine optimal auf die Anforderungen der Anwender abgestimmte Klebstoffauswahl zu treffen. Mit derzeit im Einsatz befindlichen Klebstoffen, Musterklebungen und -substraten sowie weiteren Klebstoffprodukten von Jowat werden in ...

