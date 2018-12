Kepler Cheuvreux hat RIB Software nach der Bekanntgabe der Komplettübernahme des US-Gemeinschaftsunternehmens YTWO von Flex auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Neuigkeit sei negativ für die Stimmung, und es gebe auch Restrisiken die Aktie des Bausoftware-Herstellers betreffend, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sehe er auch positive Aspekte. Rib werde die volle Kontrolle über YTWO haben und Flex bleibe ein Partner von Rib in der Lieferkette./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-12-11/14:08

ISIN: DE000A0Z2XN6