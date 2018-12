Berlin (ots) - Die Unternehmensberatung Prophet (www.prophet.com) gab in der letzten Woche die Eröffnung einer digitalen Porträtgalerie für UBS, der weltweit größten Vermögensverwaltungsgesellschaft, bekannt. Die derzeit größte LED-Wand der Schweiz ist Teil eines monumentalen, dreijährigen Renovierungsprojekts, das den denkmalgeschützten Gebäudekomplex in einen modernen, repräsentativen und nachhaltigen Raum verwandeln soll.



Mit dem Ziel, die UBS-Geschichte aufleben zu lassen und mit der Öffentlichkeit und den eigenen Mitarbeitern zu teilen, arbeitete Prophet an der Gestaltung und Umsetzung einer digitalen Galerie, die am Zürcher UBS-Hauptsitz den Mittelpunkt des Erdgeschosses darstellt. Als Motive werden wegweisende Momente der Unternehmensgeschichte und wichtige Führungspersonen der UBS-Bank inszeniert. "Die Zusammenarbeit zwischen UBS und Prophet besteht schon seit 2002. Auf Grund dieser besonderen Geschäftsbeziehung war es für uns faszinierend, gemeinsam mit dem Expertenteam der UBS aus den historischen Archiven des Unternehmens, diese ganzheitliche Geschichte von wegweisender Führung, Fortschritt und Kontinuität herauszuarbeiten", so Tosson El Noshokaty, Partner & Regional Lead, EMEA bei Prophet. "Wir wollten die typischen Wahrnehmungen von Galerien hinterfragen und uns weg von Fotografien und Ölbildern zu etwas Künstlerischem entwickeln, das die digitale und innovative Ausrichtung der UBS widerspiegelt. Wir arbeiteten mit einzeiligen, animierten Zeichnungen des Illustrators Christophe Louis Quibe, um Momente, Bewegungen und einzelne UBS-Präsidenten und CEOs elegant und minimalistisch festzuhalten."



"Das Endergebnis ist, gelinde gesagt, schön", so Johan Jervoe, Group CMO bei UBS. "Dieses Werk auf der derzeit größten LED-Wand der Schweiz zum Leben zu erwecken war ausgezeichnete Arbeit von Prophet. Die Galerie zeigt Führungskräfte, die in den letzten 156 Jahren die treibende Kraft unseres Geschäfts waren, und vermittelt diese Inhalte auf eine ansprechende, neue Art und Weise."



Über UBS



UBS stellt Finanzberatung und -lösungen für vermögende Firmen- und institutionelle Kunden weltweit sowie für Privatkunden bereit. Im Mittelpunkt der Strategie von UBS steht das globale Vermögensverwaltungsgeschäft und die Universalbank in der Schweiz, verstärkt durch das Asset Management und die Investment Bank. UBS ist an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt in mehr als 52 Ländern mit Niederlassungen vertreten. Rund 34% ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Nord- und Südamerika, 34% in der Schweiz, 18% im Rest Europas, im Nahen Osten und in Afrika sowie weitere 14% im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Die UBS Group AG beschäftigt weltweit rund 61 000 Mitarbeiter. Die Aktien des Unternehmens sind an der SIX Swiss Exchange und an der New York Stock Exchange (NYSE) kotiert. UBS.com



Über Prophet



Prophet ist eine Unternehmensberatung, die Kunden hilft, bessere Wege für nachhaltiges Wachstum zu finden, indem sie sich auf drei wichtige Bereiche konzentriert: die Gestaltung relevanter Marken- und Kundenerlebnisse, die Erarbeitung umsetzbarer Wachstumsstrategien und die Nutzung digitaler Möglichkeiten als transformative Kraft. Prophet überzeugt Kunden durch die Verbindung von verlässlichen Datenquellen, Strategie und Kreativität zu optimistischen und umsetzbaren Handlungsempfehlungen und ist Partner einiger der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, darunter UBS, AEG, BASF, Deutsche Bank, SwissRe und Electrolux. Mit zehn globalen Niederlassungen und mehr als 400 Experten in den Bereichen Marketing, Innovation, Digital und Design ist Prophet in der Lage, Fähigkeiten und Erfahrung zu vereinen, um die geschäftlichen Herausforderungen von Kunden zu lösen. Prophet.com



