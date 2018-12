Die Kriegshandlungen in Syrien gehen zurück, aber die Not von Millionen Menschen bleibt: Die Vereinten Nationen beziffern den Bedarf für die in geflohenen und in der Region gebliebenen Menschen 2019 auf 5,5 Milliarden Dollar (4,8 Milliarden Euro).

Von den 5,6 Millionen betroffenen Syrern sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) fast zwei Drittel in der Türkei, andere im Libanon, in Jordanien, im Irak und in Ägypten. Darunter sei eine Million Kinder, die auf der Flucht und im Exil geboren worden seien, sagte der UNHCR-Koordinator für die Region, Amin Awad, am Dienstag in Genf. Von 2016 bis Ende Oktober registrierte das UNHCR-Angaben fast 117 000 Menschen, die nach Syrien zurückkehrten.

Mit dem Geld wollen alle UN-Organisationen und rund 270 andere Hilfsorganisationen unter anderem Schulunterricht, Ausbildungshilfen sowie die Gesundheitsversorgung sowohl für Syrer als auch ihre Gastgeber unterstützen. Für dieses Jahr hatten die Organisationen 5,6 Milliarden Dollar für die Versorgung veranschlagt. Bis November waren davon aber erst 52 Prozent eingegangen./oe/DP/mis

