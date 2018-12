Den 10 oktober 2018 observationsnoterades depåbevisen ("SDB") i BlackPearl Resources Inc ("BlackPearl") då International Petroleum Corp. ("IPC") och BlackPearl offentliggjorde pressmeddelanden med information om att IPC och BlackPearl träffat ett avtal innebärande att IPC förvärvar samtliga aktier i BlackPearl. Förvärvet var bl a villkorat av godkännanden från aktieägarna i IPC respektive BlackPearl, vilket lämnades på extra bolagsstämmor i bolagen den 7 december 2018. BlackPearl har därefter inkommit med en ansökan till Nasdaq Stockholm AB om avnotering av bolagets depåbevis. Enligt gällande regelverk blir ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm observationsnoterat om bolaget ansökt om avnotering. Med anledning av det ovan anförda beslutar Nasdaq Stockholm AB att depåbevisen i BlackPearl Resources Inc. (PXXS SDB, ISIN-kod SE0002060863, orderboks-ID 41187) ska observationsnoteras. On October 10, 2018, the depository receipts ("SDR") of BlackPearl Resources Inc. ("BlackPearl") were given observation status as International Petroleum Corp. ("IPC") and BlackPearl published press releases with information that IPC and BlackPearl have entered into an agreement where IPC will acquire all of the shares in BlackPearl. The acquisition was among other things subject to shareholder approvals in IPC and BlackPearl which were given on special meetings in both companies on December 7, 2018. Thereafter, BlackPearl has submitted an application to Nasdaq Stockholm AB regarding the delisting of the depositary receipts. The current rules of Nasdaq Stockholm state that a listed company will be given observation status if the company has applied for delisting. Given the above, Nasdaq Stockholm AB has decided that the depository receipts in BlackPearl Resources Inc. (PXXS SDB, ISIN code SE0002060863, order book ID 41187) shall be given observation status. För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Eva Norling eller Karin Ydén på telefon 08-405 60 00. For further information concerning this exchange notice please contact Eva Norling or Karin Ydén, telephone +46 8 405 60 00.