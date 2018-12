Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag gut eine Stunde lang mit der britischen Regierungschefin Theresa May über den Stand der komplizierten Brexit-Debatte in Großbritannien beraten. Merkel hatte May um kurz nach 13.00 Uhr im Kanzleramt in Berlin begrüßt. Über Inhalte des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt. Merkel dürfte sich allerdings in der um 15.00 Uhr beginnenden Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag über das Treffen mit May äußern.

May war am Vormittag zunächst nach Den Haag zu einem Gespräch mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte gereist. Am Abend wurde sie in Brüssel bei EU-Ratschef Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel erwartet. May hatte die für den heutigen Dienstagabend geplante Parlamentsabstimmung über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen abgesagt, weil eine Ablehnung absehbar war.

Die Spitze der Unionsfraktion lehnt ein Aufschnüren des Brexit-Vertrags der EU mit Großbritannien ab. Es handele sich um ein ausbalanciertes Verhandlungsergebnis, hatte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), kurz vor einem Treffen der Kanzlerin mit May gesagt. Es sei schwierig, etwas aufzuschnüren, das an anderer Stelle gravierende Änderungen haben werde. Am Donnerstag soll der Bundestag über einen entsprechenden Antrag der Koalitionsfraktionen entscheiden, mit dem sich das Parlament ebenfalls gegen ein Aufschnüren des Brexit-Verhandlungspaket aussprechen soll./bk/DP/fba

