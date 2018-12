Kurz vor der Beratung eines Gesetzes für eine bessere Patientenversorgung gibt es Streit um den Zugang von Versicherten zu psychotherapeutischer Behandlung. Stein des Anstoßes ist, dass mit dem geplanten Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) neue Regelungen in dem Bereich geplant sind. Die Bundespsychotherapeutenkammer kritisierte diesen Plan am Dienstag in Berlin heftig. Auch in einer Petition für den Bundestag werden die Pläne in scharfen Worten abgelehnt.

Das TSVG soll an diesem Donnerstag oder Freitag im Bundestag erstmals beraten werden. Mit dem Gesetzentwurf will Spahn erreichen, dass Versicherte schneller Arzttermine bekommen. Im Bereich Psychotherapie ist eine Vorgabe an den gemeinsamen Bundesausschuss geplant: Der Bundesausschuss soll Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung beschließen. Der Ausschuss ist das höchste Entscheidungsgremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen unter anderem mit Spitzenvertretern der Krankenkassen, der Ärzte und der Kliniken. Dieses Gremium soll laut dem Gesetzentwurf auch über Anforderungen an die Qualifikation der Ärzte und Psychotherapeuten entscheiden, die für die Behandlungssteuerung verantwortlich sein sollen.

Der Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, Dietrich Munz, bezeichnete solch eine Steuerung als überflüssig. Er verwies auf die sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde: "Eine gestufte und gesteuerte Versorgung von psychisch kranken Menschen ist seit der Einführung der psychotherapeutischen Sprechstunde längst Realität."

Diese Sprechstunde wurde eingeführt, damit Versicherte Rat und Hilfe erhalten. Munz sagte, diese Sprechstunde sei ein Erfolg. Knapp 60 Prozent der Ratsuchenden erhalten eine psychotherapeutische Behandlung, wie die Kammer unter Berufung auf eine Auswertung der Abrechnungsdaten von rund 240 000 Patientinnen und Patienten mitteilte. Über 40 Prozent verlassen demnach die Praxis, ohne anschließend eine Akut-, Kurzzeit- oder Langzeittherapie zu beginnen. Bei leichten Beschwerden würden die Therapeuten etwa Angebote zur Prävention und Selbsthilfe empfehlen. Wenn Patienten aber eine Behandlung benötigen, müssten sie oft monatelang auf einen freien Behandlungsplatz warten. Die "Süddeutsche Zeitung" (Dienstag) berichtete zuerst darüber.

Gesundheitsminister Spahn sagte mit Blick auf die Gesetzespläne, wenn es bessere Vorschläge gebe, dann sei er dafür offen. Er wolle aber dem Missstand abhelfen, dass Menschen Therapeuten suchen und nicht finden.

Die Psychotherapeuten hingegen forderten unter anderem die sofortige Möglichkeit für 1500 Psychotherapeuten, sich außerhalb von großstädtischen Zentren zusätzlich niederzulassen, sowie eine höhere Vergütung für Sprechstunde und Akutbehandlung.

In der Petition für den Bundestag wird behauptet, ausgesuchte Ärzte und Psychotherapeuten sollten durch den Gesetzesplan in Voruntersuchungen entscheiden, "welchem Hilfs- bzw. Therapieangebot die Betroffenen zugeführt werden". Weiter heißt es dort: "Eine derartige Selektion, bevor eine Behandlung in Anspruch genommen werden kann, hebelt den freien Zugang zum ärztlichen oder Psychologischen Psychotherapeuten aus." Der Bundestag, so wird darin verlangt, solle den Gesetzentwurf ablehnen. Am Dienstagnachmittag gab es mehr als 137 000 Online-Mitzeichner./bw/DP/fba

