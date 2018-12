Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-11 / 15:15 *Digineers startet durch: W&P baut Digitalisierungskompetenz weiter aus* Mit der neugegründeten Digineers GmbH als Kooperationspartner der Dr. Wieselhuber & Partner GmbH baut die Münchner Top-Management Beratung für Familienunternehmen ihre Digitalisierung-Expertise im gehobenen Mittelstand weiter aus. Leistungsschwerpunkt des Start-Ups: Die Gestaltung und Implementierung von Datenmodellen und digitalen Unternehmensprozessen, sowie deren Visualisierung in der entsprechenden Systemlandschaft eines Unternehmens. "_Die Leistungspositionierung von Digineers ist für uns zukunftsweisend: Sie ergänzt unser Competence Center Digitalisierung genauso wie unseren Strategie- und Geschäftsmodell-Ansatz ideal"_, so Prof. Dr. Norbert Wieselhuber, Managing Director W&P. Digineers startet unter der Geschäftsführung von Torsten Winkler, der seine Karriere bei der Bayerischen Treuhandgesellschaft in der Revision startete, bevor er 2000 zur KPMG als Assistant Manager wechselte. Nach seiner Tätigkeit als Prokurist beim Schubert & Westhoff gründete er 2007 alphawerk consulting. Von 2009 bis 2018 war er für die deutsche Tochter der Abacus Research AG, zuletzt als Teamleader Finance und Projektmanager, tätig. *Kurzporträt Dr. Wieselhuber & Partner* ist eine unabhängige, branchenübergreifende Top-Management-Beratung für Familienunternehmen sowie für Sparten und Tochtergesellschaften von Konzernen unterschiedlicher Branchen. Sie ist spezialisiert auf die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Innovation & New Business, Digitalisierung, Führung & Organisation, Marketing & Vertrieb, Operations, Performance Improvement, Finanzierung und Controlling, sowie die nachhaltige Beseitigung von Unternehmenskrisen durch Corporate Restructuring und Insolvenzberatung. Weiterhin bündeln wir unsere Kompetenzen unabhängig von Branche und Funktion in unseren Fokusthemen Familienunternehmen, Industrie 4.0, Komplexität, Zukunftsmanagement und agiles Management. Mit Stammhaus in München bietet Dr. Wieselhuber & Partner seinen Kunden umfassendes Branchen- und Methoden-Know-how mit dem Anspruch, die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und den Unternehmenswert seiner Auftraggeber nachhaltig sowie dauerhaft zu steigern. *Pressekontakt:* Stephanie Meske Dr. Wieselhuber & Partner Unternehmensberatung Nymphenburgerstraße 21 80335 München Telefon 089 28623-139 Email meske@wieselhuber.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Unternehmensberatung 2018-12-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 756775 2018-12-11

