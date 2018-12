Kao Data und euNetworks arbeiten gemeinsam an einer Hyperscale-Datenautobahn zum Harlow Data Centre Campus

Der Kao Data Campus ist ein neuer strategischer Standort zwischen Dublin und Amsterdam und umgeht London

Nord-London-Strecke ermöglicht Niederlatenzverbindungen zu Rechenzentrums-Clustern

Kao Data, innovativer und führender Neueinsteiger auf dem Colocation-Markt auf Unternehmensebene in Großbritannien, hat seine Zusammenarbeit mit euNetworks, einem westeuropäischen Anbieter von Bandbreiteninfrastruktur, bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit ermöglicht die Verlegung von hochdichter Glasfaser zu dem in Harlow im Norden von London angesiedelten Data Centre Campus von Kao Data. Die neue Infrastruktur bietet einzigartige Verlegungsmöglichkeiten unter Nutzung des strategischen Standorts Harlow zwischen den Hyperscale-Datenzentren in Dublin und Amsterdam. Sie beinhaltet außerdem eine schnelle Verbindung nach Slough im Westen und zu den Docklands im Osten von London.

Im Zuge des Ausbaus seiner starken Präsenz auf dem internationalen Datenmarkt investiert Großbritannien in eine Reihe hochdichter Glasfaserstrecken, um den Anforderungen des Hyperscale-Datenaufkommens gerecht zu werden. Angesichts des strategischen Standorts dieser Anlage und der wachsenden Nachfrage von Enfield, Waltham Forest, Welwyn Garden City bis hin zu Harlow kommen diese Partnerschaft und die Einführung von Glasfaser zu einem wichtigen Zeitpunkt.

Jan Daan Luycks, CEO, Kao Data, erklärte: "Der massive Anstieg des Datenvolumens treibt das Wachstum auf dem Markt für Rechenzentren voran. Für Kao Data ist es von grundlegender Bedeutung, in den garantierten Zugang zu modernster Datentechnik mit höchstmöglicher Dichte zu investieren. Damit sprechen wir einen sehr breiten Kundenkreis aus Bereichen wie z.B. Hyperscaler, Finanzen, Handel, Medien und Unternehmen an. Der neu gewonnene OCP-Status von Kao Data ist ein Beweis für unser zukunftsorientiertes Handeln auf dem Markt. In Kombination mit dem Zugang zum Glasfasernetz von euNetworks ist Kao Data für Kunden äußerst attraktiv."

Kevin Dean, Chief Marketing Officer von euNetworks, ergänzte: "Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung einer Glasfaserinfrastruktur für Rechenzentren auf europaweitem Niveau. Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes setzen wir unsere Investitionen in unsere Netzwerkpräsenz fort. Damit erfüllen wir die wachsende Nachfrage nach Bandbreite seitens der Rechenzentren und Data Campuses und bieten Kunden besseren Zugang zu diesen Standorten. Für viele unserer Kunden, die nach alternativen Strecken zwischen wichtigen Hyperscale-Hubs suchen, gewinnt diese Region an Bedeutung. Wir freuen uns, dass wir unsere Bandbreitendienste in der Größenordnung von mehreren Terabit bei Kao Data und darüber hinaus anbieten können."

Über Kao Data

Der im Technologiekorridor London-Standsted-Cambridge angesiedelte, 200 Mio. Pfund schwere Kao Data Campus bietet eine Fläche von rund 14.000 m2 und eine Leistung von 35 MW für Technik und IT-Geräte. Der Standort beherbergt vier Rechenzentren mit je 8,8 MW, die wiederum in jeweils vier 2,2-MW-Technology Suites unterteilt sind. Dank der eigenen, redundanten 43,5-MVA-Stromversorgung, des hochwertigen Designs sowie der ausgezeichneten Konstruktion und Installation der Systeme erreichte Kao Data die renommierte BREEAM-Zertifizierung. Mit der technischen Kapazität, der Hyper-Connectivity-Strategie und der sicheren Datenintegrität eignet sich der Kao Data Campus ideal für die Unterstützung von Cloud- und Hybrid-Cloud-Lösungen verschiedener Unternehmen, beispielsweise aus dem Finanz-, Life Sciences-, Verteidigungs- oder Gesundheitssektor.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kaodata.com

Über euNetworks

euNetworks ist ein westeuropäischer Anbieter von Breitband-Infrastruktur. Wir besitzen und betreiben 14 Metro-Glasfasernetze, die an unser schnelles Langstreckennetz angebunden sind. Auf diese Weise schlagen wir die Brücke zu 49 Städten in 15 Ländern. Mit mehr als 360 Rechenzentren, die direkt an unser Netz angebunden sind, ist euNetworks einer der führenden Anbieter von Rechenzentrums- und Cloud-Kopplungen. Das Netz verbindet 14 Cloud-Plattformen direkt und weitere 7 indirekt. Das Portfolio des Unternehmens richtet sich gezielt an Metro- und Langstreckennetze, einschließlich Dark Fibre, Wavelengths und Ethernet. Kunden aus den Bereichen Großhandel, Finanzen, Content, Medien, Rechenzentren- und Unternehmen finden im einzigartigen Portfolio mit Glasfaser- und Duct-Anlagen von euNetworks garantiert Lösungen, die speziell auf ihre Anforderungen an die Bandbreite zugeschnitten sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eunetworks.com.

