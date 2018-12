Mainz (ots) -



Am kommenden Freitag, 14. Dezember 2018, endet im polnischen Katowice die 24. Weltklimakonferenz, an deren Ende die Verabschiedung eines Regelbuchs zur Umsetzung des Pariser Abkommens stehen soll. An diesem Schlusstag berichtet "heute - in Europa" ab 16.00 Uhr im ZDF unter dem Titel "Dürre, Fluten, Hungernöte - ist das Klima noch retten?" live von den entscheidenden Tagen auf dem UN-Klimagipfel. ZDF-Moderatorin Jasmin Hekmati informiert die Zuschauer über die aktuellen Entwicklungen auf der Konferenz in Katowice und beleuchtet zudem in einer On-Reportage, warum Kopenhagen als Europas Umwelthauptstadt gilt. In Sachen Verkehr, Klima, Umwelt bezeichnen viele Dänemarks Hauptstadt als lebenswerteste Metropole des Kontinents.



Seit der UN-Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen immer wieder ein Verhandlungsthema: der Preis, der für Emissionen von Kohlenstoffdioxid bezahlt werden muss und über den die Erreichung der Klimaziele gesteuert werden soll. "heute - in Europa" beleuchtet die aktuelle Entwicklung im EU-Emissonshandel und berichtet, wie über dieses komplexe Thema in Katowice diskutiert wurde.



Zudem spricht Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Interview mit "heute - in Europa" über ihre Bilanz des UN-Klimagipfels.



"heute - in Europa" berichtet montags bis freitags um 16.00 Uhr im ZDF über das Nachrichtengeschehen mit Schwerpunkt europäische Länder.



